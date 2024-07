UGREENは、2024年7月11日(木)から7月17日(水)まで、「サマーセール UGREEN Amazon プライムデー」において、同社の充電器、モバイルバッテリー、USBハブなど合計500製品が、最大42%割引のセール対象となることを予告している。

主なセール対象商品は、Type-Cポートを2ポート、Aポートを1ポート備えるUSB充電器「Nexode 充電器 65W 3ポート」が通常5480円→3452円(37%割引)、MagSafe対応のiPhoneと、AirPodsなどを同時充電できる「UGREEN 2 in 1 magsafeワイヤレス充電器」が通常4399円→3299円(25%割引)。

USBハブ「UGREEN Revodok Pro 210 10 in 1」が通常9990円→7493円(25%割引)、モバイルバッテリー「20000mAh 100W モバイルバッテリー」が通常9999円→7999円(20%割引)など。

カテゴリ セール対象製品名 セール特価 割引率 充電器 Nexode 充電器 65W 3452円 37% 充電器 Nexode Mini 45W 充電器 2985円 25% 充電器 NexodeX 充電器 合計160W 10,777円 35% 充電器 2 in 1 magsafeワイヤレス充電器 3299円 25% USB ハブ Revodok 105 USB C ハブ 5-IN-1 1499円 25% USB ハブ UGREEN Revodok Pro 210 10 in 1 7493円 25% モバイルバッテリー 20000mAh 100W モバイルバッテリー 7999円 20% モバイルバッテリー 25000mAh 145W 2C1A モバイルバッテリー 10,864円 20% アダプター イヤホンジャック変換 USB C 1199円 20% アダプター 有線LANアダプターType C 2474円 25% その他 スマホスタンド MagSafe対応 1935円 25% その他 130W シガーソケット usb-c 2799円 30% その他 M.2 SSD 外付けケース 11,899円 30% ケーブル 8K 60Hz HDMI ケーブル 879円 20% ケーブル CAT8 1M メッシュLANケーブル 720円 25% ケーブル Type CケーブルPD対応100W/5A 899円 25%