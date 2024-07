“感情たち”の世界を舞台にした物語を描いたディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド』の続編『インサイド・ヘッド2』より、感動の没入体験を楽しめるIMAX&ドルビー上映が決定した。あわせて7月31日(水) に全国の劇場で前夜祭が開催されることも発表されている。

2024年に公開された作品の中で初の10億ドル超えとなった『インサイド・ヘッド2』。世界中で感動の嵐を巻き起こしている本作を、多種多様な全5バージョンの上映形式、2D(字幕・吹替)/ドルビーアトモス2D・吹替/IMAX2D・吹替/ドルビーシネマ2Dで余すことなく堪能することができる。

7月31日(水)には、全国の劇場で「アニメーション映画史上No.1大ヒット記念『インサイド・ヘッド2』ヨロコビ前夜祭」の開催が決定(一部劇場を除く)。先着プレゼントも配布される予定だ。世界での映画史を塗り変える大ヒットを受け、いち早く日本のファンに届けたいという思いから実施が決定した。

また、あわせて公開されたのは2種類のラージフォーマット版ポスター。IMAX版ではライリーの頭の中で彼女の幸せを子供の頃から見守るヨロコビ、カナシミ、ムカムカ、ビビリ、イカリたちがビンの中に閉じ込められ、大人の感情、シンパイ、イイナー、ダリィ、ハズカシの姿も。Dolby版はシルエットになったライリーの頭の中に9つの感情たちがイラスト風で描かれているデザインとなった。

(C)2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

日本人のキャラクター・デザイナーがすべてのデザインを監修している“カワイイ”見た目のキャラクター達の人気も世界中で高まっており、そんなキャラクター達が描かれたラージフォーマット版ポスターにも注目だ。

新たに登場したシンパイ率いる大人の感情たちは、ライリーの将来のために彼女は変わらなければならないと考え、ヨロコビやカナシミたちはもう必要ないと追放してしまう……。誰にでも優しく明るくて頑張り屋さんだったライリーは、大人の感情たちの暴走によって巻き起こされる“感情の嵐”に、どんどん自分らしさを見失っていく。大人になると、ヨロコビは失われてしまうのか?ピクサー史上最も“優しさに包まれる感動のラスト”が待ち受けている。

ディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』は2024年8月1日(木)に劇場公開。

