DCコミックス原作の人気ドラマ「ARROW/アロー」(2012-2020)は、製作当時、放送局である米CWの命運を握る一大プロジェクトだったようだ。共同クリエイター&製作総指揮を務めたマーク・グッゲンハイムが明かした。

ポッドキャスト「」に出演したグッゲンハイムは、「ARROW/アロー」には「ネットワーク全体を存続させるプレッシャー」があったと告白。いわく、当時ワーナー・ブラザース・テレビジョンの会長を務めていたピーター・ロスがグッゲンハイムらをランチに連れ出し、「『ARROW/アロー』がヒットしなければ、もはやCWを続けることはできないという事実をとても詳しく説明してくれた」という。

もっとも「ARROW/アロー」は大ヒットし、同じくDCコミックス原作のドラマをひとつの世界観で展開する“アローバース”を確立。「THE FLASH/フラッシュ」(2014-2023)「SUPERGIRL/スーパーガール」(2015-2021)「レジェンド・オブ・トゥモロー」(2016-2022)「ブラックライトニング」(2018-2021)「BATWOMAN/バットウーマン」(2019-2022)が製作され、多くのファンを獲得した。

その後、アローバースは2023年の「THE FLASH/フラッシュ」シーズン9をもって終了。現在はジェームズ・ガン&ピーター・サフラン率いるDCスタジオにより、新生DCユニバースの準備が進められている。

もっともグッゲンハイムは、テレビ局がドラマシリーズの製作を減らしている今日、「ARROW/アロー」のようにダークな路線のドラマシリーズは実現できないのではないかと考えているようだ。「一定の余裕と創造的自由がなければ、あのようなことはできなかったでしょう。この業界ではとても特別で、またユニークな時代でした」

Source: ,

The post first appeared on .