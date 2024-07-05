32V35N

写真拡大

　「BCNランキング」2024年6月24日から30日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZA

32V35N（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K

4T-C50FN2（シャープ）

3位　REGZA

40V35N（TVS REGZA）

4位　AQUOS 4K

4T-C43FN2（シャープ）

5位　AQUOS 4K

4T-C42FL1（シャープ）

6位　50v型 4K 液晶テレビ

50E6K（Hisense）

7位　REGZA

43M550M（TVS REGZA）

8位　BRAVIA

XRJ-65X90L（ソニー）

9位　AQUOS

2T-C32EF1（シャープ）

10位 REGZA

55M550M（TVS REGZA）

10位 32S5400（TCL Corporation）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。