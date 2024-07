<フジロック'24>の最終ラインナップとタイムテーブルが発表となった。新人アーティストの登竜門ステージ ROOKIE A GO-GOへ出演を果たす15組も決定し、全12ステージ総勢216組のアーティストが登場する<フジロック'24>開催まで3週間となった。「ROOKIE A GO-GO」の出演者は、全国各地から集まった約3,500組の応募の中から出演を勝ち取った以下の15組だ。











7/26(金):Qoodow / Baja / カブトムシ / Peterparker69 / SATOH7/27(土):Nikoん / hobnob / HOME / Salmon Pink / ANORAK!7/28(日):眞名子 新 / kurayamisaka / TORO / Black petrol / 天国注射MC:魔将軍チャッキー(JADE FOREST COMPANY)また、ところ天国エリアで上映されるアウトドア・シアター「富士映劇」の予定は以下の通り。恒例の『男はつらいよ』は、誕生から55年を記念して最新作『お帰り寅さん』が特別上映される。7/26(金)『mid90s』 23:40頃〜上映予定『シング・ストリート 未来へのうた』 25:05頃〜上映予定7/27(土)『男はつらいよ お帰り 寅さん』 23:40頃〜上映予定『シド・バレット 独りぼっちの狂気』 25:35頃〜上映予定なお、フジロックをさらに楽しむMORE FUN ACTIVITYとして、創意工夫を凝らした大人も子供も楽しめる“遊び場”としてのフジロックも魅力たっぷりだ。【森のピアノ】木道亭あなたも“フジロックで演奏”できる。森に囲まれた木道亭に、今年も「森のピアノ」が登場。音楽と自然を愛する人々が集うフジロックの森で、もっとみんなで一緒に音楽を楽しめないか?「森のピアノ」は、そんな想いから昨年生まれました。お客様でも、ミュージシャンでも、どなたでも弾いていただけます。あなたも、フジロックの大自然の中で演奏してみませんか?みなさんのご参加、お待ちしております。・演奏可能時間:各日10:00〜21:00【青空寄席/筍亭】ところ天国川辺に広がるお休み処・ところ天国にある「青空寄席 筍亭(たけのこてい)」では、今年も寄席やモノマネなど楽しい催し物を開催!今年の青空寄席は、人気の浪曲師「玉川太福」が初登場。筍亭皆勤出演の真打落語家「鈴々舎馬るこ」の本格落語に加え、トミー富岡(面白替え歌)、キネマおじさん(一人芝居)、SAKU YANAGAWA(スタンダップコメディ)他が出演決定。そして、今年もやります!フジウジ!乞うご期待。twitter.com/Fujirock_Rakugo【さくらサーカス】THE PALACE OF WONDER入場ゲート手前にあるTHE PALACE OF WONDERで毎夜繰り広げられる、迫力満点大車輪、数々の賞を受賞した空前絶後のバランス芸ハンド トゥ ハンドなど。息を呑むパフォーマンスは必見。【Brain Mansion】THE PALACE OF WONDERミスターWimが生み出した苗場のスペース・オペラハウス。剥製の熊と遊んでみたり、頭上バスケットへのダンクゲームから弓矢を使ったライヴUVペインティングなど、老いも若きも、男の子も女の子も、犬や猫も、もちろん、フジロッカーも遊べる、究極の娯楽を提供する新時代の遊園地。ようこそ、ブレイン・マンションへ。【ドラゴンドラ】Day Dreaming&Silent Breeze山頂まで片道約25分の国内最長のゴンドラ。起伏も激しく意外とスピードもあって乗り物好きなお子様もきっと大喜び。苗場の自然を目の前に感じながら到着した山頂には、フジロックで一番高い場所にあるエリアが広がり子供も大人も楽しめるアクティビティが満載です。【森のプレイパーク】KIDS LAND木もれ陽あふれるツリーハウスなど冒険心と好奇心をくすぐる手作り遊具が森の中に点在。スコップなど道具を使って自分の意思で自由に遊べる工夫もいっぱいで、自然の中でこそ体験できる遊びが満載です。