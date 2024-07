サウジ国営石油、8月のアジア向け主要油種価格引き下げ

[ロンドン 4日 ロイター] - サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコは4日、主要油種アラブ・ライト原油について、8月のアジア向け公式販売価格(OSP)を引き下げた。

8月のアジア向けOSPは、オマーン・ドバイ産原油の平均価格に1バレル=1.80ドルを上乗せした水準に設定。7月は2.40ドルの上乗せで、8月は0.60ドルの引き下げとなる。

Term crude supplies to Asia are priced as a differential

to the Oman/Dubai average:

AUGUST JULY CHANGE

SUPER LIGHT 2.75 2.95 -0.20

EXTRA LIGHT 1.6 2.2 -0.60

LIGHT 1.8 2.4 -0.60

MEDIUM 1.25 1.95 -0.70

HEAVY 0.5 1.2 -0.70

Prices at Ras Tanura destined for United States are set

against ASCI:

AUGUST JULY CHANGE

EXTRA LIGHT 7.10 7.0 0.10

LIGHT 4.85 4.75 0.10

MEDIUM 5.45 5.45 0

HEAVY 5.10 5.10 0

Prices at Ras Tanura destined for Northwest Europe are

set against ICE Brent:

AUGUST JULY CHANGE

EXTRA LIGHT 5.60 4.70 0.90

LIGHT 4.0 3.10 0.90

MEDIUM 3.20 2.30 0.90

HEAVY 0.80 -0.10 0.90

Prices at Ras Tanura for Saudi oil destined for the

Mediterranean are set against ICE Brent:

AUGUST JULY CHANGE

EXTRA LIGHT 5.60 4.70 0.90

LIGHT 3.90 3.0 0.90

MEDIUM 3.30 2.40 0.90

HEAVY 0.60 -0.30 0.90