「宮崎だいすきポケモン」ナッシーが宮崎の夏を盛り上げる、ナッシーリゾート in 宮崎2024「みやざき夏旅」がスタート。

ノベルティ配布やスタンプラリー開催で、宮崎の夏をナッシーたちと一緒に盛り上げます☆

ナッシーリゾート in 宮崎2024「みやざき夏旅」

期間:2024年7月20日(土)〜8月31日(土)

2020年10月に「宮崎だいすきポケモン」として任命されたナッシーとアローラナッシー。

ヤシの木のような見た目で「歩く熱帯雨林」とも呼ばれるナッシーは、県の木にヤシ科のフェニックスを制定している宮崎県にぴったりのポケモンです。

ナッシーとアローラナッシーは、宮崎県の認知度向上や観光誘客などに取り組む「ナッシーリゾート in 宮崎」を展開しています!

ナッシーたちと一緒に宮崎の夏を盛り上げるため、宮崎県内の公共交通事業者(宮崎交通・ソラシドエア・宮崎カーフェリー・JR九州宮崎支社・宮崎空港ビル)と連携した企画を実施。

ノベルティ配布やスタンプラリーの開催、コラボ商品の販売などで宮崎を盛り上げます☆

ナッシーリゾート in 宮崎オリジナルノベルティの配布

期間:2024年7月20日(土)〜8月31日(土) ※ノベルティがなくなり次第終了

宮崎交通:ナッシーうちわ

宮交バスのナッシーバス宮崎1号車、ナッシーバス宮崎2号車、ナッシーバス延岡の利用者に配布

ソラシドエア:ナッシーシール

ナッシージェット宮崎の利用者に配布

宮崎カーフェリー・JR九州・宮崎空港:ナッシーサンバイザー

フェリー下り(神戸発)便の乗船者、JR九州「こどもぼうけんきっぷ」購入者、宮崎ブーゲンビリア空港利用者に配布

連携の交通機関を利用すると、ナッシーのオリジナルノベルティをプレゼント。

宮崎交通は「ナッシーうちわ」、ソラシドエアは「ナッシーシール」、宮崎カーフェリー・JR九州・宮崎空港は「ナッシーサンバイザー」とノベルティ内容が異なるのもポイントです。

また、各交通機関では、マンホールのフタにポケモンを描いた「ポケふた」の紹介やナッシーコラボ商品の販売も実施されます!

ナッシーと行く!みやざきぐるっとスタンプラリー

期間:2024年7月20日(土)〜2025年2月28日(金)

スポット:全60ヶ所

「ポケふた」や道の駅、ダム・橋などのインフラ施設を巡るデジタルスタンプラリーを開催。

必要個数のスタンプを集めて応募すると、抽選でナッシーのオリジナルグッズがもらえます。

2025年2月28日までと開催期間が長いので、じっくり挑戦できるイベントです☆

ナッシーとアローラナッシーが宮崎の夏を盛り上げるイベント。

ナッシーリゾート in 宮崎2024「みやざき夏旅」は、2024年7月20日から8月31日まで開催です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ノベルティやスタンプラリーでオリジナルグッズをプレゼント!ナッシーリゾート in 宮崎2024「みやざき夏旅」 appeared first on Dtimes.