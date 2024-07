発売30周年を迎える森永乳業のロングセラー商品「森永アロエヨーグルト」が、フラッペになってファミリーマートに登場。

クリーミーな味わいとアロエ葉肉を楽しめる「森永アロエヨーグルト味フラッペ」が、数量限定で新たに発売されます!

ファミリーマート「森永アロエヨーグルト味フラッペ」

発売日:2024年7月9日(火)より順次 ※数量限定

価格:350円(税込)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

1994年の発売以降、多くの人に愛され続けている森永乳業のロングセラー商品「森永アロエヨーグルト」とファミリーマートがコラボレーション。

ファミリーマートの、コーヒーマシンのミルクで作る「FAMIMA CAFÉ」フラッペシリーズから「森永アロエヨーグルト味フラッペ」が発売されます!

2024年に発売30周年となる「森永アロエヨーグルト」は発売以来、アロエの“みずみずしい食感”とヨーグルトの“爽やかな味わい”で親しまれてきた商品です。

そんなロングセラー商品を、フラッペに仕立てた「森永アロエヨーグルト味フラッペ」は、クリーミーで濃厚な味わいと、みずみずしいアロエ葉肉の食感の組み合わせが絶妙。

ヨーグルト味の氷とクリームの2層仕立てで、クリーミーな味わいと酸味が再現されています☆

また、アロエ葉肉の粒が入っているから、ぷるぷるな食感を楽しめるのもポイント。

暑い夏もすっきり飲める味わいに仕上げられたコラボフラッペです☆

森永のロングセラー商品「森永アロエヨーグルト」とコラボした、クリーミーで濃厚な味わいとみずみずしいアロエ葉肉が特長のフラッペ。

ファミリーマートの「森永アロエヨーグルト味フラッペ」は、2024年7月9日より発売です!

※画像はイメージです

※店舗によって取り扱いのない場合があります

