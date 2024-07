マクドナルドの子ども向けメニュー「ハッピーセット」に、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」が登場!

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の人気アトラクションやキャラクターをモチーフにした、ワクワクするおもちゃがたっぷり。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の人気者たちが大集合した、全12種類を紹介します☆

マクドナルド ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」

販売期間:

第1弾 2024年7月12日(金)〜7月18日(木)

第2弾 2024年7月19日(金)〜7月25日(木)

第3弾 2024年7月26日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全12種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全12種

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の世界を想像しながら遊べるおもちゃや、人気キャラクターと一緒に遊べるおもちゃなど、全12種類が登場。

次に出てくる絵を予測して論理的思考をしたり、ゲームを通じて図形・空間の認識を体験したりと、子どもの好奇心を刺激してくれます。

けん玉や水でっぽうとして遊ぶおもちゃで体を動かしたり、風を起こすおもちゃで自然科学への興味を高めたりと、ワクワクするおもちゃがいっぱい☆

第1弾

販売期間:2024年7月12日(金)〜7月18日(木)

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」の第1弾は、人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のアトラクションやキャラクターたちがテーマのおもちゃが全6種類。

2024年後半に開業を予定している新エリア「ドンキーコング・カントリー」のアトラクションも、おもちゃのモチーフになっています。

「マリオ」や「ヨッシー」「ドンキーコング」たちと、楽しく遊べるおもちゃです。

こうらをとばそう!マリオカート

「こうらをとばそう!マリオカート」は、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」にある「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のライドがモチーフ。

「マリオ」が乗るカートに、こうらのディスクをセットして横のボタンを押すと、前に向かってこうらが発射されます!

こうらを投げて相手を妨害する姿を再現したおもちゃです。

ジャングルへ飛び出そう!ドンキーコングのトロッコ

2024年後半に開業予定の新エリア「ドンキーコング・カントリー」に登場するアトラクションがモチーフの「ジャングルへ飛び出そう!ドンキーコングのトロッコ」

トロッコを樽にセットして樽の横にあるボタンを押すと、トロッコが勢いよく前に飛び出します。

トロッコは手転がしで遊ぶこともでき、トロッコに乗って進む「ドンキーコング」で遊べるおもちゃです☆

陽気におりょうり!シェフキノピオのわなげけん玉

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」にしかいない「シェフピノキオ」をモチーフにしたおもちゃもハッピーセットに登場。

「陽気におりょうり!シェフキノピオのわなげけん玉」は、けん玉のようにキノコ型のリングをフライパンやヘラにひっかけて遊ぶおもちゃです!

「シェフキノピオ」の姿が可愛らしく、元気にお料理している雰囲気で遊べます。

タマゴをあつめよう!ヨッシーのブレスレット

「タマゴをあつめよう!ヨッシーのブレスレット」は、パワーアップバンドをモチーフにした、色分けゲームのおもちゃ。

「ヨッシー」の絵が入ったフタをあけると、中には3色のタマゴが入っています。

腕につけて上下に振りながら「ヨッシー」と同じ色の穴にタマゴを入れる色分け遊びができるおもちゃです☆

土管をのぞいてぼうけん!スーパー・ニンテンドー・ワールド

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の入口にある土管がモチーフの「土管をのぞいてぼうけん!スーパー・ニンテンドー・ワールド」

土管のファインダーを覗いてボタンを押すと「スーパー・ニンテンドー・ワールド」などの8枚の風景が見られるミニシアター仕様です。

楽しそうな風景を観賞して遊べます!

だれに会えるかな?ピーチ城のルーレット

「だれに会えるかな?ピーチ城のルーレット」は、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のピーチ城がモチーフ。

ボタンを押すと絵が変わり、「ピーチ姫」や「マリオ」など4種の絵を楽しめます。

「クッパJr.」に見つからずに、「ピーチ姫」や「マリオ」に会えるかチャレンジできるおもちゃです☆

第2弾

販売期間:2024年7月19日(金)〜7月25日(木)

2024年7月19日から登場する第2弾には、イルミネーションによる注目の映画『怪盗グルーのミニオン超変身』や有名作品のキャラクターたちが続々登場。

水遊びが楽しくなる水でっぽうをはじめ、風を起こしたりしゃぼん玉を作ったりして遊べるおもちゃなど、6種類のなかからどれか1つがもらえます。

まるで「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のパレードのように、水遊びや外遊びを楽しめる、わくわく感がたっぷりつまったキャラクターモチーフのおもちゃです!

エージェントミニオンの水でっぽう

2024年7月公開の映画『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する、エージェント姿の「ミニオン」

水でっぽうとしてあそべるおもちゃになって、ハッピーセットに登場です。

「ミニオン」を水の中に入れ、背中のボタンを押すと、水が勢いよく飛び出します☆

ジョーズの水でっぽう

水でっぽうで遊べるおもちゃには「ジョーズ」も登場。

口を水につけてしっぽを引くと、中に水を入れることができます。

しっぽを押すと水が勢いよく出て、水遊びを楽しめるおもちゃです!

かぜをおこそう!ピットクルーミニオン

『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する、ピットクルーに扮した「ミニオン」もおもちゃになって登場。

持ち手のところにあるグレーのボタンをすばやく押すと、プロペラが回る仕掛けです。

プロペラで風を起こして遊べます☆

おさるのジョージのシャボン玉

帽子の底は取り外しでき、シャボン玉液入れとして使える「おさるのジョージのシャボン玉」

赤い輪をシャボン玉液につけて、帽子の裏側から息を吹きかけると、シャボン玉が出てきます。

まるで「おさるのジョージ」が、しゃぼん玉で遊んでいるようなおもちゃです!

※シャボン玉液はおもちゃに含まれません

ガブっとキャッチ!ジュラシック・パーク T-レックス

恐竜映画の代名詞ともいえる名作『ジュラシック・パーク』に出てくるティラノサウルス「T-レックス」もハッピーセットのおもちゃに!

しっぽを下に押すと顎が動き、物を掴むことができます。

「T-レックス」が獲物を加えるような、迫力ある姿を再現したおもちゃです☆

シェイク!パーティミニオン

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する「ミニオン」のおもちゃには、マラカスを持ったデザインもラインナップ。

おもちゃを上下に振ると、面白い音が鳴るおもちゃです。

頭の星のところはキーリングになっており、マスコットのように鞄や持ち物に取り付けて遊べます!

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の人気アトラクションやキャラクターたちが、ハッピーセットのおもちゃに大集合。

マクドナルドのハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」は、2024年7月12日より、全国のマクドナルドにて発売です!

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

CG: ® & © Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

TM & © Universal Studios. All rights reserved. CR24-2072

※各おもちゃは数量に限りがあるため、なくなり次第終了です

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入はご遠慮ください

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マリオやミニオン、おさるのジョージたちと遊べるおもちゃ!マクドナルド ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」 appeared first on Dtimes.