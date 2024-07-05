¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¿çÌ²»þ´ÖÉ¬Í×¡× ÊÆ»æÊóÆ»
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÊÆ¹ñ¤¬ÆÈÎ©µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿4Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥ó¡ÊJoe Biden¡ËÂçÅýÎÎ¡Ê81¡Ë¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÂçÅýÎÎÁª¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Î¼ºÂÖ¤ò¤á¤°¤ëÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£Ì±¼çÅÞÆâ¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢Àè½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡ÊDonald Trum¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ°ÊÍè¡¢ÅÞÆâ¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤Î¤Ë¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢3Æü¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÊWhite House¡Ë¤ÇÁ´ÊÆ¤ÎÌ±¼çÅÞ½£ÃÎ»ö¤é¤È¤Î¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢»Ù»ý¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï4Æü¡¢¤³¤Î²ñ¹ç¤Î½ÐÀÊ¼Ô2¿Í¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬½£ÃÎ»ö¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¿çÌ²»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¸á¸å8»þ°Ê¹ß¤Î¸øÌ³¤ò¸º¤é¤¹·×²è¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ËÂçÅýÎÎÁª¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï4Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç·³´Ø·¸¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò¾·¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÈÎ©µÇ°Æü¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£»Ù»ý¼Ô¤«¤é¡ÖÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¡¢ÊÆ»æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤È¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¤ËÂ³¤¡¢±Ñ»ï¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤«¤é¤â¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥»¥¹¡¦¥â¡¼¥ë¥È¥ó¡ÊSeth Moulton¡Ë²¼±¡µÄ°÷¡Ê¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£Áª½Ð¡Ë¤«¤é¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5Æü¤Î¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëABC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢Íè½µ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ë¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤¿Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤Ï¥â¡¼¥ë¥È¥ó»á¤Ç3¿ÍÌÜ¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦Æ¤ÏÀ²ñ¤Î¼ºÂÖ¤Ï³°Í·Èè¤ì¤Î¤»¤¤ ¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬¼áÌÀ
¡¦Æ¤ÏÀ²ñ¤Î¼ºÂÖ¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦¡× ¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÄ®
¡¦ÊÆÂçÅýÎÎÁª¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¼Âà¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÌ±¼çÅÞ¸õÊä¤Ï¡©
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢Àè½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡ÊDonald Trum¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ°ÊÍè¡¢ÅÞÆâ¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤Î¤Ë¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢3Æü¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÊWhite House¡Ë¤ÇÁ´ÊÆ¤ÎÌ±¼çÅÞ½£ÃÎ»ö¤é¤È¤Î¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢»Ù»ý¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ËÂçÅýÎÎÁª¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï4Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç·³´Ø·¸¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò¾·¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÈÎ©µÇ°Æü¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£»Ù»ý¼Ô¤«¤é¡ÖÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¡¢ÊÆ»æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤È¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¤ËÂ³¤¡¢±Ñ»ï¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤«¤é¤â¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥»¥¹¡¦¥â¡¼¥ë¥È¥ó¡ÊSeth Moulton¡Ë²¼±¡µÄ°÷¡Ê¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£Áª½Ð¡Ë¤«¤é¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5Æü¤Î¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëABC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢Íè½µ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ë¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤¿Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤Ï¥â¡¼¥ë¥È¥ó»á¤Ç3¿ÍÌÜ¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦Æ¤ÏÀ²ñ¤Î¼ºÂÖ¤Ï³°Í·Èè¤ì¤Î¤»¤¤ ¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬¼áÌÀ
¡¦Æ¤ÏÀ²ñ¤Î¼ºÂÖ¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦¡× ¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÄ®
¡¦ÊÆÂçÅýÎÎÁª¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¼Âà¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÌ±¼çÅÞ¸õÊä¤Ï¡©