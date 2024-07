【ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」】第1弾:7月12日~7月18日第2弾:7月19日~7月25日第3弾:7月26日~価格: 490円~520円(税込)

日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」を7月12日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は490円(税込)より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「最強王図鑑」と「リカちゃん」に続いて、今月は新たなハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」が登場する。今回は久しぶりに1シリーズのみの展開となっており、第1弾は7月12日から7月18日まで、第2弾は7月19日から7月25日まで展開され、それぞれ各弾6種類の合計12種類が用意されている。また、7月26日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた!」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことできたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

本稿でご紹介するハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」は、関西にあるテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下、USJ)をテーマにしたおもちゃだ。「USJ」内にあるエリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のアトラクションを始め、おなじみのキャラクターたちが大集合したような豪華なラインナップになっている。

今回はいつもと異なり1シリーズのみの展開ではあるのだが、そのボリュームは通常の2倍になっているので、少なくともおもちゃの種類だけはかなり多めになっている印象だ。可能ならば全部集めたくなるような出来映えのおもちゃになっているのだが、どれかひとつだけでも手に入れたら嬉しい気分になること間違いなしだ。

このハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」で選ばれたテーマは、「想像力、理論性、図形と空間の認識、身体動作、自然科学」とかなり多めの発達ポイントとなっている。おもちゃは単純にキャラクターの種類が多いだけではなく、それぞれに異なる遊び方やテーマがあるため、その違いを比べてみるのも面白いかもしれない。

「ハッピーセット」シリーズ 関連記事

おなじみのアトラクションがおもちゃになって大集合!

今回のハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」では、第1弾と第2弾合わせて合計12種類のおもちゃが展開される。いずれも、「USJ」に登場するアトラクションがモチーフになっており、単純にゲームや映画などのキャラクターグッズとしても優れたものが取り揃えられている。

第1弾では「こうらをとばそう!マリオカート」、「タマゴをあつめよう!ヨッシーのブレスレット」、「ジャングルへ飛び出そう!ドンキーコングのトロッコ」、「土管をのぞいてぼうけん!スーパー・ニンテンドー・ワールド」、「陽気におりょうり!シェフキノピオのわなげけん玉」、「だれに会えるかな?ピーチ城のルーレット」の6種類がおもちゃとして登場する。

それに続く第2弾では、「エージェントミニオンの水でっぽう」、「おさるのジョージのシャボン玉」、「ジョーズの水でっぽう」、「ガブっとキャッチ!ジュラシック・パーク T-レックス」、「かぜをおこそう!ピットクルーミニオン」、「シェイク!パーティミニオン」の6種類がラインナップされている。おもちゃ袋は、第1弾が緑色で第2弾が水色だ。

こちらが第1弾(7月12日~7月18日)のハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」に登場するおもちゃ。写真左上から「土管をのぞいてぼうけん!スーパー・ニンテンドー・ワールド」、「陽気におりょうり!シェフキノピオのわなげけん玉」、「だれに会えるかな?ピーチ城のルーレット」。写真左下から、「こうらをとばそう!マリオカート」、「タマゴをあつめよう!ヨッシーのブレスレット」、「ジャングルへ飛び出そう!ドンキーコングのトロッコ」

こちらが第2弾(7月19日~7月25日)のハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」に登場するおもちゃ。写真左上から「ガブっとキャッチ!ジュラシック・パーク T-レックス」、「シェイク!パーティミニオン」、「かぜをおこそう!ピットクルーミニオン」。写真左下から、「エージェントミニオンの水でっぽう」、「おさるのジョージのシャボン玉」、「ジョーズの水でっぽう」

こちらが今回のおもちゃ袋。緑色が第1弾、水色が第2弾だ

先述したように日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」には、想像力、理論性、図形と空間の認識、身体動作、自然科学がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。

USJの中でもとくに人気の高いエリアの「スーパー・ニンテンドー・ワールド」からは、マリオやヨッシーなどに加えて、今年後半に開業予定の新エリア「ドンキーコング・カントリー」のアトラクションをモチーフにしたおもちゃも含まれているなど、かなり力を入れられている印象だ。

こうしたキャラクターたちのおもちゃは、その世界のことを考えながら遊ぶことで想像力が鍛えられる。ランダムで絵が変わるおもちゃで遊ぶことで、次はどんな絵が出てくるのか想像することは、理論的思考を育んでくれる。色を合わせるおもちゃでは、図形と空間の認識を活用した遊びが楽しめるのだ。

家の中で遊ぶおもちゃだけではなく、水鉄砲やシャボン玉など、昔ながらのおもちゃをアレンジしたようなものも登場する。こうしたおもちゃを使って外を遊び回ることで、身体動作を養ってくれる。また、扇風機のおもちゃでは、風が起こる仕組みを考えることで、自然科学への興味を深めてくれるのである。

任天堂を代表するマリオとドンキーコング

おなじみの名作映画もおもちゃで登場

7月公開の映画「怪盗グルーのミニオン超変身」のキャラクターたちもラインナップ

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

CG: (C) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved. CR24-2072