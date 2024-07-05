¥í¡¼¥½¥ó¤¬¡ÖÄ®Ãæ²Ú¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¡ª¿Íµ¤Å¹´Æ½¤¤ÎÌ£¤ò£·ÉÊ
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡Ë¤Ï¡¢£··î£¹Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥óÅ¹ÊÞ¡Ê13,830Å¹¡§2024Ç¯£µ·îËö»þÅÀ¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¡×¡¢¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡×¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÄ®Ãæ²Ú¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ä®Ãæ²Ú¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖÁá°ðÅÄ¥á¥ë¥·¡¼¡×¡¢¡ÖÀÖºäû¦û¦¡×´Æ½¤¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎÄ®Ãæ²Ú¥Õ¥§¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1958Ç¯¤ËÁá°ðÅÄ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¿Íµ¤¤ÎÄ®Ãæ²ÚÅ¹¡ÖÁá°ðÅÄ¥á¥ë¥·¡¼¡×´Æ½¤¤ÎßÖÈÓ¡¦¥¿¥ó¥á¥ó¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î£³ÉÊ¤È¡¢1965Ç¯¤ËÀÖºä¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¿Íµ¤Ä®Ãæ²ÚÅ¹¡ÖÀÖºäû¦û¦¡×´Æ½¤¤ÎßÖÈÓ¡¦ßÖÌÍ¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î£´ÉÊ¤Î·×£·ÉÊ¡£
¡ÖÁá°ðÅÄ¥á¥ë¥·¡¼¡×¤Ï¡¢¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æº£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò´Æ½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤«¤éÅ¹ÊÞ¤Ï¡Ê£¶·î29Æü¤«¤é¡Ë°ì»þµÙ¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¥á¥ë¥·¡¼¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¡ÖÁá°ðÅÄ¥á¥ë¥·¡¼¡×¤È¡ÖÀÖºäû¦û¦¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë²èÌÌ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°æ¼êÂâÄ¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Á´¹ñ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯°æ¼êÂâÄ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡¢Ä®Ãæ²Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤äËÜ³ÊÃæ²Ú¤È¤Î°ã¤¤¡¢Ä®Ãæ²Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤ÎÆÃÄ§¤äÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤È¤ÏÄ®¤Ëº¬º¹¤·¤¿Âç½°Åª¤ÊÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÄêµÁ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁÏ¶ÈÇ¯¤ÎÄ¹¤¤¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥Þ¥Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÄ®Ãæ²Ú¥Ö¡¼¥à¤¬Ë¬¤ì¡¢²û¤«¤·À¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤¬Ä®Ãæ²Ú¤ËË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Æ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÄ®Ãæ²Ú¤Ï¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ëÄ®¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤Ê¸²½¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜ³ÊÃæ²Ú¤È¤ÎÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÄ¹¤¯ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Ãæ²Ú¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤Å¤¯¤ê¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¹½À®¤¬Å¹¼ç¤Î¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Æ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤â¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂ¾¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤òÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤ÎÌ£¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÄ®Ãæ²Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥ì¥È¥í¤Ê³°´Ñ¤Ç°ì¸«¤É¤³¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ªÅ¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³ÆÅ¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¥«¥ÄÐ§¤ä¥«¥ì¡¼¤¬¤¢¤ëÅ¹¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î°û¤á¤ëÅ¹¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ä¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¤¢¤ëÅ¹¤Ê¤É¡¢Ãæ²Ú¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤ÅÀ¤ä¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î³¹Ãæ²Ú¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡Ö¥á¥ë¥·¡¼¡×¤È¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÈÖÄÌ¤Ã¤¿¡ÖÀÖºäû¦û¦¡×¤Ë´Æ½¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä®Ãæ²Ú¤Ï¼èºà¤âÆñ¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç´Æ½¤¾¦ÉÊ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤´¤È¤ÎÌ£¤Îº¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÉÊ°ìÉÊ¤ÎÌ£¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤Ì£¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°æ¼êÂâÄ¹¼«¿È¤Î¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ³¹Ãæ²Ú¤Ç¡¢¤«¤¿¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë³¹Ãæ²Ú¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¶È¡ÊÅö»þ¤ÏÁá°ðÅÄÄá´¬Ä®¡Ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÁá°ðÅÄ¤Ë¤ÏÄ®Ãæ²Ú¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥ë¥·¡¼¡×°Ê³°¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£³Ø¿©¤è¤ê¤â°Â¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÀÎ¤«¤éËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤ÎÅ¹¼ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä®Ãæ²Ú¤Ï¤ä¤Ï¤êÅ¹¼ç¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤¤¡£Æé¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥³¥ï¥â¥Æ¤Ç¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ¹¼ç¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£²Ë¤Ê»þ¤ÏµÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¿·Ê¹¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¤ªµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬Ä®Ãæ²Ú¤Ç¤¹¡£ÌëÂÓ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ìîµå¤Î¾¡ÇÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅ¹¼ç¤Îµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Á´¹ñ¤Î¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤ªÅ¹¤´¤È¤ËÌ£¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ä®Ãæ²Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Ç¤ÏÇö¾Æ¤Íñ¤Ç´¬¤¤¤¿½Õ´¬¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Åìµþ¤ÎÃÛÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏµðÂç¤Ê¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥½¡¼¥¹¤È¥«¥é¥·¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÃÛÃÏÎ®¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤È¡¢º£¸å¤Î´êË¾¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä®Ãæ²Ú¥Ö¡¼¥à¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÂ³¤¯Ï·ÊÞ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼Â¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¹¡£²È¶È¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬Çö¤ì¤¿º£¡¢¼õ¤±·Ñ¤®¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤Ä®Ãæ²Ú¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î´ë²è¤ÇÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÄ®Ãæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤ò°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Áê±þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ®Ãæ²Ú¥Õ¥§¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1958Ç¯¤ËÁá°ðÅÄ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¿Íµ¤¤ÎÄ®Ãæ²ÚÅ¹¡ÖÁá°ðÅÄ¥á¥ë¥·¡¼¡×´Æ½¤¤ÎßÖÈÓ¡¦¥¿¥ó¥á¥ó¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î£³ÉÊ¤È¡¢1965Ç¯¤ËÀÖºä¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¿Íµ¤Ä®Ãæ²ÚÅ¹¡ÖÀÖºäû¦û¦¡×´Æ½¤¤ÎßÖÈÓ¡¦ßÖÌÍ¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î£´ÉÊ¤Î·×£·ÉÊ¡£
º£²ó¡¢¡ÖÁá°ðÅÄ¥á¥ë¥·¡¼¡×¤È¡ÖÀÖºäû¦û¦¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë²èÌÌ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°æ¼êÂâÄ¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Á´¹ñ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯°æ¼êÂâÄ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡¢Ä®Ãæ²Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤äËÜ³ÊÃæ²Ú¤È¤Î°ã¤¤¡¢Ä®Ãæ²Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤ÎÆÃÄ§¤äÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤È¤ÏÄ®¤Ëº¬º¹¤·¤¿Âç½°Åª¤ÊÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÄêµÁ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁÏ¶ÈÇ¯¤ÎÄ¹¤¤¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥Þ¥Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÄ®Ãæ²Ú¥Ö¡¼¥à¤¬Ë¬¤ì¡¢²û¤«¤·À¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤¬Ä®Ãæ²Ú¤ËË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Æ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÄ®Ãæ²Ú¤Ï¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ëÄ®¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤Ê¸²½¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜ³ÊÃæ²Ú¤È¤ÎÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÄ¹¤¯ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Ãæ²Ú¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤Å¤¯¤ê¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¹½À®¤¬Å¹¼ç¤Î¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Æ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤â¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂ¾¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤òÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤ÎÌ£¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÄ®Ãæ²Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥ì¥È¥í¤Ê³°´Ñ¤Ç°ì¸«¤É¤³¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ªÅ¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³ÆÅ¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¥«¥ÄÐ§¤ä¥«¥ì¡¼¤¬¤¢¤ëÅ¹¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î°û¤á¤ëÅ¹¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ä¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¤¢¤ëÅ¹¤Ê¤É¡¢Ãæ²Ú¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤ÅÀ¤ä¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î³¹Ãæ²Ú¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡Ö¥á¥ë¥·¡¼¡×¤È¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÈÖÄÌ¤Ã¤¿¡ÖÀÖºäû¦û¦¡×¤Ë´Æ½¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä®Ãæ²Ú¤Ï¼èºà¤âÆñ¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç´Æ½¤¾¦ÉÊ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤´¤È¤ÎÌ£¤Îº¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÉÊ°ìÉÊ¤ÎÌ£¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤Ì£¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°æ¼êÂâÄ¹¼«¿È¤Î¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ³¹Ãæ²Ú¤Ç¡¢¤«¤¿¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë³¹Ãæ²Ú¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¶È¡ÊÅö»þ¤ÏÁá°ðÅÄÄá´¬Ä®¡Ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÁá°ðÅÄ¤Ë¤ÏÄ®Ãæ²Ú¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥ë¥·¡¼¡×°Ê³°¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£³Ø¿©¤è¤ê¤â°Â¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÀÎ¤«¤éËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤ÎÅ¹¼ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä®Ãæ²Ú¤Ï¤ä¤Ï¤êÅ¹¼ç¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤¤¡£Æé¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥³¥ï¥â¥Æ¤Ç¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ¹¼ç¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£²Ë¤Ê»þ¤ÏµÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¿·Ê¹¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¤ªµÒ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬Ä®Ãæ²Ú¤Ç¤¹¡£ÌëÂÓ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ìîµå¤Î¾¡ÇÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅ¹¼ç¤Îµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Á´¹ñ¤Î¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤ªÅ¹¤´¤È¤ËÌ£¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ä®Ãæ²Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Ç¤ÏÇö¾Æ¤Íñ¤Ç´¬¤¤¤¿½Õ´¬¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Åìµþ¤ÎÃÛÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏµðÂç¤Ê¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥½¡¼¥¹¤È¥«¥é¥·¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÃÛÃÏÎ®¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤È¡¢º£¸å¤Î´êË¾¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä®Ãæ²Ú¥Ö¡¼¥à¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÂ³¤¯Ï·ÊÞ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼Â¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¹¡£²È¶È¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬Çö¤ì¤¿º£¡¢¼õ¤±·Ñ¤®¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤Ä®Ãæ²Ú¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î´ë²è¤ÇÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÄ®Ãæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤ò°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Áê±þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤Ç¤¹¡£