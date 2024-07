TOMORROW X TOGETHER、日本ショーケースに熱い関心！来週からの4大ドームツアーにも期待

TOMORROW X TOGETHERが熱い関心の中で、日本ショーケースを終えた。4日、TOMORROW X TOGETHERは東京の六本木ヒルズアリーナで日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」の発売記念ショーケースを開催した。現場にはたくさんのファンと共にテレビ朝日、フジテレビ、日本テレビ、スポーツ報知、サンケイスポーツ、デイリースポーツなどの主要な放送局と新聞・雑誌等の取材陣が集まった。

この日、TOMORROW X TOGETHERは収録曲「Deja Vu(Japanese Ver.)」とタイトル曲「ひとつの誓い(We'll Never Change)」のステージを披露し、彼らならではの感性と美しいパフォーマンスで観客を魅了した。彼らはタイトル曲について「お互いに変わっていっても、“永遠に一緒にいよう”という約束だけは変えないようにしようと語る曲」と説明し、これはMOA(ファンの名称)に対する約束でもあると付け加えた。また、収録曲「きっとずっと(Kitto Zutto)」のプロデュースに参加したヒュニンカイは「どの瞬間でも君を守り、握った手を離さない」という曲のメッセージを紹介しながら「MOAの皆さんのことを考えながら作った」とファンへの愛情をアピールした。10日からスタートする初の日本ドームツアーに対する関心も熱かった。ショーケースの司会を務めた古家正亨が、今回の公演について「K-POPアーティスト史上、(デビュー後)最短期間での日本4大ドームツアーを行う」と話した。するとTOMORROW X TOGETHERは「いつも応援してくれたMOAの皆さんのおかげだ。皆さんの期待にふさわしい素敵なステージを準備しているので、楽しみにしていただきたい。夢を叶えてくれたMOAの皆さんに感謝している」と伝えた。彼らは今回のニューシングル「誓い(CHIKAI)」で、シングルと音源チャートで自己新記録を立てながら人気を博している。同作は発売初日に30万982枚の売り上げを記録し、オリコン「デイリーシングルランキング」(7月2日付)で1位にランクイン。発売翌日も2万枚以上を売り上げ、2日連続で「デイリーシングルランキング」(7月3日付)でトップの座を維持した。また、7月3日付の「デイリーデジタルシングルランキング」では、タイトル曲「ひとつの誓い(We'll Never Change)」が4位を獲得、収録曲「きっとずっと(Kitto Zutto)」と「Deja Vu(Japanese Ver.)」はそれぞれ7、8位を記録し、日本4thシングルの全曲がトップ10入りを果たした。タイトル曲「ひとつの誓い(We'll Never Change)」は、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyで、3日時点(現地時間)で39万5,755回再生された。この曲は彼らが日本でリリースした楽曲の中で、最も高い初日再生回数を記録していた「君じゃない誰かの愛し方(Ring)」(19万3,640回再生)より2倍以上の再生記録を達成し、グループの成長を証明した。また、「ひとつの誓い(We'll Never Change)」のミュージックビデオは、公開直後である3日午前2時、LINE MUSICの「リアルタイムミュージックビデオ」チャートで1位を獲得。7月3日付のLINE MUSIC「デイリーミュージックビデオ」チャートでは2位を獲得し、この日チャートインしたK-POPアーティストの作品の中で、最も高い成績を残した。TOMORROW X TOGETHERが、3回目のワールドツアーの一環として開催する初めての日本ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR<ACT:PROMISE>IN JAPAN」は、10〜11日の東京ドームを皮切りに、27〜28日に京セラドーム大阪、8月4〜5日にバンテリンドームナゴヤ、9月14〜15日にみずほPayPayドーム福岡で行われる。