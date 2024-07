マクドナルドのお子さま向けメニュー「ハッピーセット」に、新しい絵本とミニ図鑑が登場。

窓をめくって絵の変化を楽しめる絵本「ちびっこがくだんおまつりにいく」と、いろいろな動物の子育てを知れるミニ図鑑「動物の赤ちゃん」の2つの本が新しく登場します!

マクドナルド ほんのハッピーセット「ちびっこがくだんおまつりにいく」「動物の赤ちゃん」

販売期間:2024年7月12日(金)〜約7週間(予定)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

絵本やミニ図鑑がもらえる、マクドナルドのお子さま向けメニュー「ほんのハッピーセット」

2024年7月12日から新しく、めくりしかけ絵本「ちびっこがくだんおまつりにいく」と、ミニ図鑑「動物の赤ちゃん」が登場します☆

めくりしかけ絵本「ちびっこがくだんおまつりにいく」は、テントウムシ・チョウチョ・ハチの3匹からなる可愛い楽団が、森のお祭りに出かけて演奏する物語。

虫たちが住むマンションやお祭り会場が描かれた場面には、窓が全部で20個もあり、窓をめくって現れる絵の変化にわくわくしたりドキドキしたりして楽しめます。

ミニ図鑑「動物の赤ちゃん」は、小学館の図鑑NEOシリーズ「動物」「鳥」から、マクドナルドオリジナル「動物の赤ちゃん」として特別に編集。

様々な動物の子育ての仕方などを紹介し、多種多様な家族の在り方を知ることができる図鑑です!

めくりしかけ絵本「ちびっこがくだんおまつりにいく」

作:しまだともみ

「ちびっこがくだんおまつりにいく」に登場する、テントウムシのテンテン・チョウチョのロイ・ハチのビーは楽団員。

3匹は今夜、森のお祭りで演奏することになっています。

絵本に描かれるのは虫たちの住むマンション、出店や遊具でにぎやかなお祭り会場、そして大きな花火も上がりいよいよお祭り本番の場面。

ユニークな縦開きのめくりしかけ絵本になっており、窓は全部で20個も用意しています☆

めくる前に想像力を膨らませ、めくったあとは意外性にドキドキしたり、わくわくしたりする絵本です!

ミニ図鑑「動物の赤ちゃん」小学館の図鑑NEO 特別版

「動物の赤ちゃん」をテーマに、小学館の図鑑NEOシリーズからマクドナルドオリジナルのミニ図鑑として特別編集。

ペンギンやライオン、ホッキョクグマなどのかわいい赤ちゃんが登場し、動物シールも付いた図鑑です。

様々な家族の形や子育ての仕方、多種多様な家族の在り方を知ることができます☆

また、ミニクイズを親子で楽しみながら、動物への理解を深めるられる図鑑です!

めくって変化する絵にワクワクするしかけ絵本と、動物の子育てや家族のあり方を学べるミニ図鑑。

マクドナルドのほんのハッピーセット「ちびっこがくだんおまつりにいく」「動物の赤ちゃん」は、2024年7月12日より全国のマクドナルドにて発売です☆

©Tomomi Shimada

©Shogakukan

※「絵本」と「ミニ図鑑」はそれぞれおよそ2ヶ月で次のシリーズへと切り替わる予定です

※「絵本」と「ミニ図鑑」は、シリーズごとに数量に限りがあり、なくなり次第終了です

※ミニ図鑑はハッピーセット用に作成された小さいサイズの図鑑です

