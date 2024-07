ディズニー長編アニメーション映画『リトル・マーメイド』公開35周年を記念したコレクション「Disney THE LITTLE MERMAID 35th」がディズニーストアに登場!

ディズニープリンセス「アリエル」たちを水彩タッチの華やかなアートで仕上げたファッションアイテムや雑貨など幅広いラインナップで展開されます☆

ディズニーストア『リトル・マーメイド』公開35周年記念コレクション「Disney THE LITTLE MERMAID 35th」

スケジュール:

先行発売日:2024年7月9日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーストア東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニーフラッグシップ東京、とディズニー公式オンラインストア発売日:2024年7月16日(火)販売店舗:ディズニーストア店舗

特集ページURL:http://disneystore.jp/the-little-mermaid/2024/

ディズニーストアから、『リトル・マーメイド』公開35周年を記念したコレクション「Disney THE LITTLE MERMAID 35th」が登場。

ディズニープリンセス「アリエル」をはじめ「フランダー」や「セバスチャン」エリック王子、アリエルの姉たちやディズニーヴィランズの「アースラ」など、作品に登場するキャラクターが大集合した特別感溢れるディズニーストアオリジナルのアートです。

「アリエル」の住む海の世界をイメージした、やわらかく華やかな雰囲気が水彩タッチで表現されています。

ラインナップは、アートが目をひくTシャツやトートバッグ、折りたたみ傘など、コーディネートに華やかさをプラスするファッションアイテムを多数展開。

さらに、キャラクターが大集合したディテールまで見応え抜群のフィギュアや、完成後はお部屋を彩るインテリアにもおすすめのジグソーパズルも登場します。

ティータイムにぴったりなクッキーなど、おうちでもお祝い気分を感じられるグッズばかりです☆

リトル・マーメイド 半袖Tシャツ Disney THE LITTLE MERMAID 35th

価格:4,500円 (税込)

サイズ:レディースフリーサイズ

世界中で愛され続ける永遠の名作『リトル・マーメイド』の公開35周年を祝した、特別な描きおこしアートを用いた半袖の白Tシャツ。

バックスタイルに「アリエル」「フランダー」「エリック王子」「トリトン王」「アースラ」と「フロットサム」「ジェットサム」など、魅力いっぱいのキャラクターが豪華勢ぞろいしています。

宮廷音楽家の「セバスチャン」と、海の生き物たちによる演奏とコーラスでアニバーサリーを盛り上げるファッションアイテムです。

リトル・マーメイド トートバッグ Disney THE LITTLE MERMAID 35th

価格:3,900円 (税込)

サイズ:約縦40×横41×厚み1.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約25cm

こだわりのアートを贅沢に使用した、A4サイズ対応のスカーフ風バッグ。

軽量ながらコーディネートに華やかさをプラスしてくれます。

おうちでもおでかけ先でも、『リトル・マーメイド』のキャラクターたちと一緒にアニバーサリーをお祝いできます。

リトル・マーメイド 折りたたみ傘 ポーチ入り 晴雨兼用 Disney THE LITTLE MERMAID 35th

価格:3,500円 (税込)

サイズ:傘(折りたたみ時) 約縦22.2×横6.5×厚み6.5cm

親骨 約長さ50cm/ポーチ 約縦11×横27×厚み1cm/持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約 8cm

薄ピンク色をした、やわらかい印象の晴雨兼用折りたたみ傘。

キャラクターたちが海の泡や貝殻を落とし込んだフレームに彩られ、淡い配色の優しくて華やかな世界が広がっています。

「アリエル」のシルエットを落とし込んだ、持ち運びに便利なポーチ付きです。

リトル・マーメイド ジグソーパズル 500ピース Disney THE LITTLE MERMAID 35th

価格:3,300円 (税込)

パズル完成サイズ:約 縦49×横35cm

『リトル・マーメイド』の素敵なデザインをお部屋で楽しむ、500ピースのジグソーパズル。

貝殻に座る「アリエル」の周りには、作品を彩る魅力的なキャラクターたちがレイアウトされています。

完成させたあとはインテリアとして楽しむのもおすすめです。

リトル・マーメイド シークレット巾着 Disney THE LITTLE MERMAID 35th

価格:700円 (税込)

パッケージサイズ:約 縦15×横13×厚み1cm

『リトル・マーメイド』キャラクターをプリントしたカラフルなミニサイズの巾着。

巾着デザインは「アリエル」「フランダー&セバスチャン」「トリトン王」「アリエル」の6人のお姉さんたち「エリック王子&マックス」「アースラ」「フロットサム&ジェットサム」を描いた、全7種類です。

そのうちの1種類がパッケージに入っており、どの絵柄が入っているかは届いてからのお楽しみです。

うるぽちゃちゃん『リトル・マーメイド』モチーフぬいぐるみ

価格:各1,400円(税込)

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」から、『リトル・マーメイド』のぬいぐるみが登場。

ラインナップは「アリエル」「フランダー」「セバスチャン」「エリック王子」「マックス」「スカットル」の全6キャラクターです。

「アリエル」の尾ひれや「フランダー」のしま模様、「マックス」のふわふわとした毛並みなど、キャラクターの特徴がかわいらしく表現されています☆

ディズニー長編アニメーション映画『リトル・マーメイド』の公開35周年を記念したスペシャルコレクション。

ディズニーストアにて2024年7月9日より順次販売が開始される「Disney THE LITTLE MERMAID 35th」の紹介でした☆

© Disney

