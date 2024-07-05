ÃæÆü¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤Ï2·³¤ÇÌµÁÐÃæ¤Î±¦ÏÓ¤«¡¡»Ä¤ê»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤Ï¡Ö1¡×
¾¾ÌÚÊ¿¤Ï¾º³Ê¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤À¤í¤¦(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿´ü¸Â¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤¬7·î31Æü¤ÎÄùÀÚ¤Þ¤Ç¤Ë³°¹ñ¿Í¤Î³ÍÆÀ¤ä°éÀ®Áª¼ê¤Î¾º³Ê¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÖÊä¶¯¡×¤Ê¤¤¤·¡ÖÊä½¼¡×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÃæÆü¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û2¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤âÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¡ÄÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¤ÏºÆ¤Óµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«
¢£»Ä¤ê¡Ö1¡×ÏÈ¤ÏÅê¼ê¤Ë
¡¡Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢7·î4Æü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæÆü¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¿ô¤ò²¼µ¤Ë¼¨¤¹¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤Î¿ô¡Ë¡£
¡¡Åê¼ê¡§33¡Ê11¡Ë¡¢Êá¼ê¡§6¡Ê1¡Ë¡¢ÆâÌî¡§16¡Ê2¡Ë¡¢³°Ìî¡§14¡Ê2¡Ë
¡¡Åê¼ê¤ÈÌî¼ê¤ò¹ç·×¤·¤Æ69¿Í¡£º£µ¨¤ÎÅÐÏ¿À©¸Â¤Ï70¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÎÏÈ¤Ï¡Ö1¡×¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Û¤ÜÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢»Ä¤ê¤Ò¤ÈÏÈ¤òËä¤á¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇËä¤á¤ë¤«¡£É®¼Ô¤ÏÅê¼êÍ¥Àè¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£Â¾µåÃÄ¡¢Îã¤¨¤Ðµð¿Í¤äDeNA¤ÏÅê¼ê¤¬36¿ÍÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤ÎÃæÆü¤ÏÅê¼êÎÏ¤Ç¾¡¤Ä¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢»È¤¨¤ëÅê¼ê¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ËýÀÅª¤ÊÄ¹ÂÇÎÏÉÔÂ¡¢ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¸½ÍÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ä¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î¤ä¤ê·«¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ó°Ì¤äCS·÷Æâ¤Þ¤Ç5¥²¡¼¥àº¹Á°¸å¤Ê¤é¤Ð¤·¤Ã¤«¤êÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡£¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÅê¼êÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤¬ÆÀºö¤À¤í¤¦¡£
¢£¾¾ÌÚÊ¿¤òÉ®Æ¬¤Ë¼ã¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡©
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¸õÊä¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î»þ´ü¤Þ¤Ç³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬±½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö°éÀ®ÏÈ¡×¤«¤é¤Î¾º³Ê¤¬¸½¼ÂÅª¡£²¿¿Í¤«¤ÎÅê¼ê¤ò¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¡Ê¤Þ¤Ä¤¤Ò¤é¡¦¤æ¤¦¤¿¡Ë
¡¡¾º³Ê¸õÊäÉ®Æ¬¤Î±¦ÏÓ¡£郄¶¶¹¨ÅÍ¤ÈÆ±µéÀ¸¤Î¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¡£º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÃæ¿´¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î9¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÉ¸æÎ¨1.84¤ÈÆâÍÆ¤â¾å¡¹¤À¡£¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢14ÅÐÈÄ¤Ç97²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾å°ì¼ù2·³´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö1Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤È¤¤¤¦»ØÎá¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤«¤Ä1·³¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¦¶áÆ£Î÷¡Ê¤³¤ó¤É¤¦¡¦¤ì¤ó¡Ë
¡¡º¸ÏÓ¤«¤éÅê¤¸¤ë¥¯¥»µå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Îµß±çÅê¼ê¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö70¡×¤Î»ÙÇÛ²¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°10¼ºÅÀ¤Î¼ºÂÖ¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢º£µ¨¤Ï°éÀ®¤Ç¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î28»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.08¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë²Æ¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢¶áÆ£¤Î»ÙÇÛ²¼ÊÖ¤êºé¤¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¦ÀÐÀîæÆ¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë
¡¡Âç·ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤ÈºÇÂç¤Î¡ÖÀïÎÏ¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ¸ºß¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½ÑÌÀ¤±¤Îº£µ¨¤Ï6·î¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¡£¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤ËÅê¤²ËÉ¸æÎ¨1.93¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤òÄ¶¤¨¤ëÃ¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ëý¤ÎÂ®µå¤â150¥¥í°Ê¾å¤ò¾ï»þ·×Â¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍË¾³ô¤¬Éü³è¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¼ã¼êÅê¼ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢±¦ÂçÂÜ¹ü¹üÀÞ¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤éÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ÅÄ½ÓºÈ¤âÀèÈ¯¡¦¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÎ¾Êý¤ÇÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê¡Ö1¡×ÏÈ¤Ï²¬ÅÄ¤â´Þ¤á¤¿¤³¤Î4¿Í¤Î°éÀ®Åê¼ê¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î»þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]