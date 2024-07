【タクティカルアサルトコマンダーF14ブラック】8月9日 発売予定価格:19,980円

ホリは、キーボードデバイス「タクティカルアサルトコマンダーF14ブラック」の予約受付を通販サイト「ホリストア」にて再開した。発売は8月9日を予定し、価格は19,980円。

本商品はMMORPG「ファイナルファンタジーXIV」とコラボした「タクティカルアサルトコマンダー」。複数のキー、アナログスティックによって直感的な操作とキーに設定したコマンドを素早く入力することができる。

スティックは3段階の可動式で手の大きさに合わせて位置を調整することができる。スティックと複数のボタンを同時に操作しやすいように本体とキーの形状がなだらかな起伏を持たせた形状となっている。

その他、キーアサイン機能やスティックの調整機能などを搭載している。

(C) HORI CO., LTD.

FINAL FANTASY XIV (C) SQUARE ENIX