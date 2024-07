(MCU)初のアニメシリーズ「ホワット・イフ…?」は目下シーズン3が製作中。プロデューサーのブラッド・ウィンターバウムによれば、語り部・ウィッチャーによる物語は大きな区切りを迎えることになるという。

「ホワット・イフ…?」はマルチバースを舞台に、MCUヒーローたちの「もしも…?」の物語を描いた作品。正史では叶わなかったヒーロー同士のコラボレーションが実現するなど、これまでファンが想像してきた展開がアニメで再現されてきた。

このたび米ポッドキャストでは、マーベル・スタジオ製作のアニメ作品を管轄するブラッド・ウィンターバウムが、「ホワット・イフ…?」シーズン3について言及。「トリロジーの完結編のように感じています」と語りながら、思いがけない展開の到来を予告している。

「予想もしない場所へと連れて行ってくれるでしょう。マルチバースを探求するなかで、前2シーズンのはるか向こう側へ行くことになりますし、とても意外なキャラクターたちが登場します。ウアトゥことウォッチャーにとって、非常に感動的で満足感のある到達点が待っていると思います。」

気になるのは、ウィンターバウムの言う“とても意外なキャラクターたち”。「ホワット・イフ…?」では、シーズン2でMCU初のオリジナルヒーローを登場させるなど、野心的な試みがなされてきた。シーズン3でも同様のアイデアが企画されているのだろうか? もしくは、これまで登場させられなかったキャラクターたちがついにお出ましとなるかもしれない。シーズン2ではX-MENの登場がが、実写版を先に製作する決まりがあった故に叶わなかったそう。以前ウィンターバウムは悔しさを滲ませていた。

ちなみにX-MENといえば、新アニメ「X-MEN '97」のシーズン1も2024年3月から配信された。ラストでは驚きの展開が訪れた本作についても、早くもシーズン2が進められているとのこと。ウィンターバウムは「シーズン2には大きな計画があります」と予告している。

