ÌîÂ¼Âç¤ÈÀÆÆ£¤¬¥È¥ì¡¼¥É¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢À¾Éð¤ÇÀ®Î©
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Âç¼ùÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤ÈÀ¾Éð¤Î°éÀ®Áª¼ê¤ÎÀÆÆ£Âç¾Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÆüÃæ¤Ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È°éÀ®Áª¼ê¤Î¸ò´¹¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢ÉÏÂÇ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤àÀ¾Éð¤¬Ìî¼ê¤Î¤Æ¤³Æþ¤ì¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼Âç¤ÏÅìµþ¡¦Áá¼Â¹â¤«¤é2019Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢ÄÌ»»83»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨2³ä1Ê¬8ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡£º£µ¨¤Ï2»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦¶Í°þ³Ø±à¹â¤«¤éÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ18Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿º¸Åê¼ê¡£20Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯¤«¤é°éÀ®Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£