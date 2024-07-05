『THE MUSIC DAY 2024』出演アーティストのタイムテーブル＆歌唱曲発表 総勢60組以上が登場
7月6日15時から生放送される『THE MUSIC DAY 2024』（日本テレビ系）の、出演アーティストのタイムテーブルと歌唱曲が発表された。
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■『THE MUSIC DAY 2024』タイムテーブル【15時台】imase「NIGHT DANCER」HY「366日(Official Duet ver.)」&TEAM「チンチャおかしい」JO1視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」NOA「COLORS」美麗-Bi-ray-「Butterfly」松本伊代＆AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」・会場まるごと縦断マイクリレーメドレーDA PUMP「U.S.A.」AKB48「ポニーテールとシュシュ」timelesz「人生遊戯」ゴールデンボンバー「女々しくて」・愛され続ける名曲メドレー石井明美「CHA-CHA-CHA」MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）「Remember」
【16時台】東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」NEXZ「Ride the Vibe（Japanese Ver.）」星街すいせい「ソワレ」・道頓堀サプライズライブ高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
【17時台】新しい学校のリーダーズ「Arigato」XG「WOKE UP」三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」NiziU「RISE UP」乃木坂46「おひとりさま天国」三浦大知「能動」milet「hanataba」山下智久「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」・金沢ライブMISIA＆Rockon Social Club「傷だらけの王者」藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
【18時台】timelesz「Anthem」DISH//「いつだってHIGH!」TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い(We'll Never Change)」NewJeans「Hype Boy」・道頓堀サプライズライブ吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」情熱爆発カーニバルメドレーアンミカ「アンミカーニバル」Da-iCE「スターマイン」荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」・マツケンサンバフラッシュモブ企画松平健「マツケンサンバII」
【19時台】ILLIT「Magnetic」宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」KAT-TUN「ハルカナ約束」THE ALFEE「星空のディスタンス」SUPER EIGHT「Eighdays」HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」BE:FIRST「Masterplan」ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」・サプライズ対談櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
【20時台】XG「SHOOTING STAR」King & Prince「halfmoon」Snow Man「君は僕のもの」NewJeans「How Sweet」MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」Mrs. GREEN APPLE「ライラック」LE SSERAFIM「Smart」・道頓堀サプライズライブなにわ男子「I Wish」「Alpha」・世界的ラップソングトリビュートコラボメドレーELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse（Remix）Feat. Cardi B」ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
【21時台】新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」aespa「Supernova」SixTONES「GONG」SEKAI NO OWARI「Romantic」郄橋海人（King & Prince）×SOTA（BE:FIRST）×KAITA“エモーショナルズ”「ichiban~Boom Boom Back~How Low」Number_i「SQUARE_ONE」「BON」HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」・金沢ライブGLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
【22時台】aiko「相思相愛」吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」MAX渡辺美里・歌おう！私を変えた曲コーナーMIIHI（NiziU）＆NINA（NiziU）「SWEET 19 BLUES」加藤清史郎「瞳をとじて」亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」・金沢ライブMISIA
※50音順に掲載（メドレー、企画を除く）※放送時間は変更の可能性あり。
（文＝リアルサウンド編集部）