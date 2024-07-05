NewJeans、TXT、aespaら出演「THE MUSIC DAY」タイムテーブル＆歌唱曲を発表！
日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2024」の出演アーティストのタイムテーブルと歌唱曲が発表された。
今年も、韓国からTOMORROW X TOGETHER、aespa、LE SSERAFIM、NewJeans、ILLITら豪華アーティストが登場。またJO1、&TEAM、NiziUや、「Nizi Project Season 2」から誕生したJYPエンターテインメントの新人ボーイズグループNEXZらの出演も決定している。
今年のテーマは「サプライズ」で、各アーティストのパフォーマンスはもちろん、「THE MUSIC DAY」だけの特別なステージにも期待が高まっている。最近、東京ドームでのファンコンサートで大きな話題になったNewJeansのヘインの「プラスティック・ラヴ」、ハニの「青い珊瑚礁」のカバーステージ、またTOMORROW X TOGETHERのヒュニンカイ＆Snow Manの渡辺翔太の「ベテルギウス」などのステージにも注目が集まる。
「THE MUSIC DAY 2024」は7月6日（土）、15時より生放送され、60組を超えるアーティストが8時間にわたって多彩なステージを披露する。
imase「NIGHT DANCER」
HY「366日（Official Duet ver.）」
&TEAM「チンチャおかしい」
JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
NOA「COLORS」
美麗-Bi-ray-「Butterfly」
松本伊代＆AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
〇会場まるごと縦断マイクリレーメドレー
DA PUMP「U.S.A.」
AKB48「ポニーテールとシュシュ」
timelesz「人生遊戯」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
〇愛され続ける名曲メドレー
石井明美「CHA-CHA-CHA」
ササキオサム（MOON CHILD）「ESCAPE」
風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）「Remember」
◆16時台
東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
NEXZ「Ride the Vibe （Japanese Ver.）」
星街すいせい「ソワレ」
〇道頓堀サプライズライブ
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
◆17時台
新しい学校のリーダーズ「Arigato」
XG「WOKE UP」
三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
NiziU「RISE UP」
乃木坂46「おひとりさま天国」
三浦大知「能動」
milet「hanataba」
山下智久「Perfect Storm（feat. TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
〇金沢ライブ
MISIA ＆ Rockon Social Club「傷だらけの王者」
藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
◆18時台
timelesz「Anthem」
DISH//「いつだってHIGH！」
TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We'll Never Change）」
NewJeans「Hype Boy」
〇道頓堀サプライズライブ
吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」
〇情熱爆発カーニバルメドレー
アン ミカ「アンミカーニバル」
Da-iCE「スターマイン」
荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
〇マツケンサンバフラッシュモブ企画
松平健「マツケンサンバII」
◆19時台
ILLIT「Magnetic」
宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
KAT-TUN「ハルカナ約束」
THE ALFEE「星空のディスタンス」
SUPER EIGHT「Eighdays」
HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
BE:FIRST「Masterplan」
ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
〇サプライズ対談
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
◆20時台
XG「SHOOTING STAR」
King ＆ Prince「halfmoon」
Snow Man「君は僕のもの」
NewJeans「How Sweet」
MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
LE SSERAFIM「Smart」
〇道頓堀サプライズライブ
なにわ男子「I Wish」「Alpha」
〇世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー
ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」
MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse（Remix）Feat. Cardi B」
ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
◆21時台
新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
aespa「Supernova」
SixTONES「GONG」
SEKAI NO OWARI「Romantic」
高橋海人（King ＆ Prince）×SOTA（BE:FIRST）×KAITA“エモーショナルズ”「ichiban〜Boom Boom Back〜How Low」
Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」
〇金沢ライブ
GLAY×MISIA「YOUR SONG feat. MISIA」
◆22時台
aiko「相思相愛」
吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
MAX
渡辺美里
〇歌おう！私を変えた曲コーナー
MIIHI（NiziU）＆ NINA（NiziU）「SWEET 19 BLUES」
加藤清史郎「瞳をとじて」
亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
〇金沢ライブ
MISIA
■番組概要
今年も、韓国からTOMORROW X TOGETHER、aespa、LE SSERAFIM、NewJeans、ILLITら豪華アーティストが登場。またJO1、&TEAM、NiziUや、「Nizi Project Season 2」から誕生したJYPエンターテインメントの新人ボーイズグループNEXZらの出演も決定している。
「THE MUSIC DAY 2024」は7月6日（土）、15時より生放送され、60組を超えるアーティストが8時間にわたって多彩なステージを披露する。
「THE MUSIC DAY 2024」タイムテーブル◆15時台
imase「NIGHT DANCER」
HY「366日（Official Duet ver.）」
&TEAM「チンチャおかしい」
JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
NOA「COLORS」
美麗-Bi-ray-「Butterfly」
松本伊代＆AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
〇会場まるごと縦断マイクリレーメドレー
DA PUMP「U.S.A.」
AKB48「ポニーテールとシュシュ」
timelesz「人生遊戯」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
〇愛され続ける名曲メドレー
石井明美「CHA-CHA-CHA」
ササキオサム（MOON CHILD）「ESCAPE」
風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）「Remember」
◆16時台
東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
NEXZ「Ride the Vibe （Japanese Ver.）」
星街すいせい「ソワレ」
〇道頓堀サプライズライブ
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
◆17時台
新しい学校のリーダーズ「Arigato」
XG「WOKE UP」
三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
NiziU「RISE UP」
乃木坂46「おひとりさま天国」
三浦大知「能動」
milet「hanataba」
山下智久「Perfect Storm（feat. TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
〇金沢ライブ
MISIA ＆ Rockon Social Club「傷だらけの王者」
藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
◆18時台
timelesz「Anthem」
DISH//「いつだってHIGH！」
TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We'll Never Change）」
NewJeans「Hype Boy」
〇道頓堀サプライズライブ
吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」
〇情熱爆発カーニバルメドレー
アン ミカ「アンミカーニバル」
Da-iCE「スターマイン」
荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
〇マツケンサンバフラッシュモブ企画
松平健「マツケンサンバII」
◆19時台
ILLIT「Magnetic」
宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
KAT-TUN「ハルカナ約束」
THE ALFEE「星空のディスタンス」
SUPER EIGHT「Eighdays」
HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
BE:FIRST「Masterplan」
ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
〇サプライズ対談
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
◆20時台
XG「SHOOTING STAR」
King ＆ Prince「halfmoon」
Snow Man「君は僕のもの」
NewJeans「How Sweet」
MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
LE SSERAFIM「Smart」
〇道頓堀サプライズライブ
なにわ男子「I Wish」「Alpha」
〇世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー
ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」
MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse（Remix）Feat. Cardi B」
ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
◆21時台
新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
aespa「Supernova」
SixTONES「GONG」
SEKAI NO OWARI「Romantic」
高橋海人（King ＆ Prince）×SOTA（BE:FIRST）×KAITA“エモーショナルズ”「ichiban〜Boom Boom Back〜How Low」
Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」
〇金沢ライブ
GLAY×MISIA「YOUR SONG feat. MISIA」
◆22時台
aiko「相思相愛」
吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
MAX
渡辺美里
〇歌おう！私を変えた曲コーナー
MIIHI（NiziU）＆ NINA（NiziU）「SWEET 19 BLUES」
加藤清史郎「瞳をとじて」
亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
〇金沢ライブ
MISIA
■番組概要
「THE MUSIC DAY 2024」
放送日：2024年7月6日（土）15:00〜22:54
場所：幕張メッセ
【出演者】
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
ネクストゲート進行：市來玲奈アナ
【出演アーティスト】（※五十音順）
aiko、ILLIT、新しい学校のリーダーズ、アン ミカ、石井明美、imase、イモトアヤコ、宇徳敬子、HY、AKB48、aespa、XG、&TEAM、荻野目洋子、風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）、KAT-TUN、加藤清史郎、吉川晃司、King ＆amp; Prince、GLAY、ゴールデンボンバー、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、JO1、SUPER EIGHT、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、Da-iCE、timelesz、高橋洋子、DA PUMP、TUBE、DISH//、東京スカパラダイスオーケストラ、TOMORROW X TOGETHER、なにわ男子、Number_i、NiziU、NewJeans、NEXZ、NOA、乃木坂46、BE:FIRST、美麗-Bi-ray-、藤井フミヤ、星街すいせい、ポルノグラフィティ、MY FIRST STORY × HYDE、MAX、松平健、松本伊代、MISIA、
三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、milet、MOON CHILD（ササキオサム）、山下智久、ゆず、吉本新喜劇メンバー、LE SSERAFIM、Rockon Social Club、渡辺美里、ビリー・アイリッシュ（インタビュー出演）、YOASOBI（インタビュー出演）
■関連リンク
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