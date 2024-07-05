NewJeans、TXT、aespaら出演「THE MUSIC DAY」タイムテーブル＆歌唱曲を発表！

日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2024」の出演アーティストのタイムテーブルと歌唱曲が発表された。今年も、韓国からTOMORROW X TOGETHER、aespa、LE SSERAFIM、NewJeans、ILLITら豪華アーティストが登場。またJO1、&TEAM、NiziUや、「Nizi Project Season 2」から誕生したJYPエンターテインメントの新人ボーイズグループNEXZらの出演も決定している。

「THE MUSIC DAY 2024」タイムテーブル

今年のテーマは「サプライズ」で、各アーティストのパフォーマンスはもちろん、「THE MUSIC DAY」だけの特別なステージにも期待が高まっている。最近、東京ドームでのファンコンサートで大きな話題になったNewJeansのヘインの「プラスティック・ラヴ」、ハニの「青い珊瑚礁」のカバーステージ、またTOMORROW X TOGETHERのヒュニンカイ＆Snow Manの渡辺翔太の「ベテルギウス」などのステージにも注目が集まる。「THE MUSIC DAY 2024」は7月6日（土）、15時より生放送され、60組を超えるアーティストが8時間にわたって多彩なステージを披露する。imase「NIGHT DANCER」HY「366日（Official Duet ver.）」&TEAM「チンチャおかしい」JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」NOA「COLORS」美麗-Bi-ray-「Butterfly」松本伊代＆AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」〇会場まるごと縦断マイクリレーメドレーDA PUMP「U.S.A.」AKB48「ポニーテールとシュシュ」timelesz「人生遊戯」ゴールデンボンバー「女々しくて」〇愛され続ける名曲メドレー石井明美「CHA-CHA-CHA」ササキオサム（MOON CHILD）「ESCAPE」風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）「Remember」東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」NEXZ「Ride the Vibe （Japanese Ver.）」星街すいせい「ソワレ」〇道頓堀サプライズライブ高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」新しい学校のリーダーズ「Arigato」XG「WOKE UP」三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」NiziU「RISE UP」乃木坂46「おひとりさま天国」三浦大知「能動」milet「hanataba」山下智久「Perfect Storm（feat. TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」〇金沢ライブMISIA ＆ Rockon Social Club「傷だらけの王者」藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」timelesz「Anthem」DISH//「いつだってHIGH！」TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We'll Never Change）」NewJeans「Hype Boy」〇道頓堀サプライズライブ吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」〇情熱爆発カーニバルメドレーアン ミカ「アンミカーニバル」Da-iCE「スターマイン」荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」〇マツケンサンバフラッシュモブ企画松平健「マツケンサンバII」ILLIT「Magnetic」宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」KAT-TUN「ハルカナ約束」THE ALFEE「星空のディスタンス」SUPER EIGHT「Eighdays」HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」BE:FIRST「Masterplan」ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」〇サプライズ対談櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBIXG「SHOOTING STAR」King ＆ Prince「halfmoon」Snow Man「君は僕のもの」NewJeans「How Sweet」MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」Mrs. GREEN APPLE「ライラック」LE SSERAFIM「Smart」〇道頓堀サプライズライブなにわ男子「I Wish」「Alpha」〇世界的ラップソングトリビュートコラボメドレーELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse（Remix）Feat. Cardi B」ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」aespa「Supernova」SixTONES「GONG」SEKAI NO OWARI「Romantic」高橋海人（King ＆ Prince）×SOTA（BE:FIRST）×KAITA“エモーショナルズ”「ichiban〜Boom Boom Back〜How Low」Number_i「SQUARE_ONE」「BON」HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」〇金沢ライブGLAY×MISIA「YOUR SONG feat. MISIA」aiko「相思相愛」吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」MAX渡辺美里〇歌おう！私を変えた曲コーナーMIIHI（NiziU）＆ NINA（NiziU）「SWEET 19 BLUES」加藤清史郎「瞳をとじて」亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」〇金沢ライブMISIA

■番組概要

「THE MUSIC DAY 2024」

放送日：2024年7月6日（土）15:00〜22:54

場所：幕張メッセ



【出演者】

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ

ネクストゲート進行：市來玲奈アナ



【出演アーティスト】（※五十音順）

aiko、ILLIT、新しい学校のリーダーズ、アン ミカ、石井明美、imase、イモトアヤコ、宇徳敬子、HY、AKB48、aespa、XG、&TEAM、荻野目洋子、風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）、KAT-TUN、加藤清史郎、吉川晃司、King ＆amp; Prince、GLAY、ゴールデンボンバー、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、JO1、SUPER EIGHT、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、Da-iCE、timelesz、高橋洋子、DA PUMP、TUBE、DISH//、東京スカパラダイスオーケストラ、TOMORROW X TOGETHER、なにわ男子、Number_i、NiziU、NewJeans、NEXZ、NOA、乃木坂46、BE:FIRST、美麗-Bi-ray-、藤井フミヤ、星街すいせい、ポルノグラフィティ、MY FIRST STORY × HYDE、MAX、松平健、松本伊代、MISIA、

三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、milet、MOON CHILD（ササキオサム）、山下智久、ゆず、吉本新喜劇メンバー、LE SSERAFIM、Rockon Social Club、渡辺美里、ビリー・アイリッシュ（インタビュー出演）、YOASOBI（インタビュー出演）



■関連リンク

「THE MUSIC DAY 2024」公式X