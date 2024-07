ロシアではインターネットの規制・監視が厳しく行われており、特に2022年のウクライナ侵攻以降はSNS規制とVPN規制が強まっていることが報告されています。さらなる施策として、ロシア政府で通信行政を担当する連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁(Roskomnadzor)がAppleに対してApp StoreからVPNアプリを削除するよう要請し、Appleが当該アプリを削除したことがわかりました。

❗ Apple по требованию Роскомнадзора удалил приложение Red Shield VPN из российского App Store.

Нам известно как минимум об ещё одном приложении VPN, которое было удалёно одновременно с нашим.



Мы призываем журналистов и правозащитные организации публиковать информацию и… pic.twitter.com/kWZ4Ymw4gA— Red Shield VPN (@RedShieldVPN_ru) July 4, 2024

Из российского AppStore удалили приложения VPN‑сервисов Proton, Nord, Red Shield и Le VPNhttps://zona.media/news/2024/07/04/appstoreApple bows to Kremlin pressure to remove leading VPNs from Russian AppStore - Novaya Gazeta Europehttps://novayagazeta.eu/articles/2024/07/04/apple-bows-to-kremlin-pressure-to-remove-leading-vpns-from-russian-appstore-en-newsVPNアプリ「Red Shield VPN」は、Appleから「ロシアで違法なコンテンツを取り扱っているたApp StoreeからRed Shield VPNを削除するようRoskomnadzorから要請を受けた」という連絡があり、ロシアのApp Storeからアプリが削除されたことを明かしました。App Storeから削除されたVPNアプリの1つ「Red Shield VPN」は公式SNSで、Appleからアプリ削除について通知が来たことを明かしました。連絡の内容は、「ロシアで違法なコンテンツが含まれるため当該アプリを削除するよう、Roskomnadzorから要請された」というもの。他の国・地域のApp Storeから削除されたわけではないため、アプリ自体は引き続き日本のApp Storeではダウンロード&利用が可能です。「Red Shield VPN」をApp Storeでhttps://apps.apple.com/jp/app/red-shield-vpn/id1476245357Red Shield VPNのほかに削除されたアプリとしてはProton VPN、NordVPNの名前が挙がっています。2023年10月に与党・統一ロシアの議員が「2024年3月からVPNをブロックする計画がある」と発言したことがあり、計画はやや遅れつつも進められているようです。ロシアが2024年3月からVPNサービスをブロックする予定だと報じられる - GIGAZINEニュースサイト・Mediazonaは、ロシアでは過去数年のあいだにCloudflare WARP、Opera VPNなど10以上のVPNサービスがブロックされており、特に2022年以降は、RoskomnadzorがVPNで使用されるプロトコル全体のブロックに動いていることを指摘しています。専門家は、ブロッキングの回避はどんどん難しくなるという見方を示しているとのことです。