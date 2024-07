サミー・ヘイガーが、マイケル・アンソニー、ジェイソン・ボーナム、ジョー・サトリアーニと開催するヴァン・ヘイレンの楽曲をプレイする新ツアー<The Best Of All Worlds>に向けたリハーサルの様子を公開した。ヘイガーはインスタグラムに投稿した動画の1つで、「最後のリハーサルだった昨晩、何か素晴らしいものの始まりを感じた」と、コメントしている。このリハーサルを終えたあと、カリフォルニア州のハンティントン・ビーチにあるヘイガー所有のレストランCabo Wabo Beach Clubで、みんなで食事を楽しむ動画も投稿されている。

<The Best Of All Worlds>ツアーは7月13日に米フロリダで開幕。8月31日まで北米で28公演を開催後、9月に日本ツアーが行われる。名古屋(20日 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール)、大阪(22日 堂島リバーフォーラム)、東京(23日 有明アリーナ)でプレイする。ヘイガーは昨年秋、同ツアー開催について発表した際、「俺ら、ヴァン・ヘイレンのカタログを深堀するつもりだ。そうするなら、ジョー・サトリアーニが必要だ」とコメント。公式サイトに掲載した告知には、「Your Love Is Driving Me Crazy」「Panama」「5150」「I Can’t Drive 55」「Rock Candy」「Runnin’ With The Devil」「Ain’t Talkin’ Bout Love」などの曲名が記載されていた。Ako Suzuki