東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、Ｇ－ＦＡＣがS高 東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、Ｇ－ＦＡＣがS高

5日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数277、値下がり銘柄数255と、売り買いが拮抗した。



個別ではＧ－ＦＡＣＴＯＲＹ<3474>がストップ高。ストレージ王<2997>、フーバーブレイン<3927>、シェアリングテクノロジー<3989>、プレイド<4165>、網屋<4258>など10銘柄は年初来高値を更新。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ジェイドグループ<3558>、アイズ<5242>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、ダイブ<151A>は値上がり率上位に買われた。



一方、シンカ<149A>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、マクアケ<4479>、ナイル<5618>、ＨＰＣシステムズ<6597>が年初来安値を更新。Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ<9214>、リグア<7090>、バリュークリエーション<9238>、セルシード<7776>、ＡＨＣグループ<7083>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

