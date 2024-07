東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、2024年7月27日(土)から2024年9月1日(日)まで、東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」のオープンを記念して東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」スタンプラリーを開催!

ディズニーリゾートライン『東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」スタンプラリー』

開催期間:2024年7月27日(土)~2024年9月1日(日)

※ディズニーリゾートラインの始発~終電まで

ディズニーリゾートラインの4つの駅をめぐり、全部で7種類のスタンプを押すと、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」の世界観をイメージした絵が完成します。

ディズニーリゾートラインのどこの駅からでも開始できるので、スタンプを1種類ずつ重ねて押していき、次第に完成していくデザインを楽しむことができます☆

参加方法

参加当日に有効の、利用開始後のフリーきっぷをステーションキャストに提示してください。

スタンプカードはフリーきっぷ1枚につき1枚お渡しします。

スタンプの設置場所

リゾートゲートウェイ・ステーションには1種類、その他の駅には2種類、全部で7種類のスタンプを設置します。

どこの駅から開始しても、全てのスタンプを押すことで絵が完成します。

詳しくはキャストにお尋ねください。

期間限定ラッピングモノレール「東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナー」運行中

東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナーは2025年4月7日(月)まで運行中。

各駅をめぐる際はスタンプラリーとともにぜひ楽しんでくださいね!

フリーきっぷ

また、ディズニーリゾートラインの各駅では、ファンタジースプリングスをイメージした6種類のデザインのフリーきっぷを販売中です。

この機会に、お気に入りの1枚を見つけてみてくださいね。

※東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナーはリゾートライナー(TypeC)グリーンの1編成のみです

※運行時間は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

※フリーきっぷは売り切れ次第、販売終了となる場合があります

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/

※画像はすべてイメージです

© Disney

