東京スカイツリータウン(R)にて、夏限定のメニューフェア「COOL SWEETS Collection!」を開催。

丸ごとパインやチョコまみれの“新食感かき氷”など、旬のフルーツ盛りだくさんなソラマチ限定スイーツが集結します☆

東京スカイツリータウン(R)「COOL SWEETS Collection!」

期間:2024年7月12日(金)〜9月1日(日)

東京スカイツリータウン(R)にて、スイーツに一番力を入れる毎年大好評な夏のメニューフェア「COOL SWEETS Collection!」 を2024年も開催。

期間中、何度来ても食べつくせないほどのスイーツが登場します。

2024年夏おすすめのスイーツが多数集まる東京スカイツリータウン(R)で、暑い季節もひんやり涼しく楽しめるフェアです☆

COOL SWEETS Collection!(Shaved Ice & Ice cream)

ソラマチの夏を彩る、夏の風物詩かき氷や個性豊かなアイスクリームなどのひんやりスイーツは、全6種類が登場。

毎年インパクト大なかき氷を提供している「堀内果実園」からは、パイナップルを丸ごと器に使った南国感あふれるかき氷「丸ごとパインとゴールドキウイ」が提供されます。

「オホーツクおこっぺミルクスタンド」は、たっぷりのフルーツに練乳とおこっぺ牛乳ソフトクリームを合わせた「ミルク屋さんの贅沢練乳かき氷-練乳いちご-」をラインナップ。

「RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE」では、チョコレートの氷を削ったふわふわクリーミーな新食感かき氷「クラッシック・ショコラシェイブ」を楽しめます!

ほかにも、和と洋を融合させたかき氷や大粒いちごをあしらったミックスソフト、話やかな味わいのパフェが登場し、暑い季節も楽しく過ごせそうです☆

堀内果実園「丸ごとパインとゴールドキウイ」

価格:1,680円(税込)

場所:イーストヤード1階

堀内果実園の「丸ごとパインとゴールドキウイ」は、パイナップルを丸ごと1個、どどんっと器に使った大胆メニュー。

たっぷりのパインとゴールドキウイを乗せた、南国感溢れるかき氷です☆

ココノハ「チーズクリームの抹茶かき氷温かい日本茶付き」

価格:1,300円(税込)

場所:ウエストヤード4階

洋と和の美味しさを組み合わた、ココノハの「チーズクリームの抹茶かき氷温かい日本茶付き」

チーズクリームと十勝粒あん、八女抹茶で作る自家製シロップの味わいが絶妙です!

ストロベリーマニア「いちごミルキーソフト」

価格:650円(税込)

場所:イーストヤード4階

さっぱりとした酸味強めのストロベリーソフトと、ミルク感たっぷりのミルクソフトの両方を味わえる、ストロベリーマニアの「いちごミルキーソフト」

ミックスソフトの頂点には、“大粒いちご”が丸ごと1粒乗せられています。

オホーツクおこっぺミルクスタンド「ミルク屋さんの贅沢練乳かき氷-練乳いちご-」

価格:900円(税込)

場所:ウエストヤード3階

オホーツクおこっぺミルクスタンドの「ミルク屋さんの贅沢練乳かき氷-練乳いちご-」は、たっぷりのフルーツに練乳に、おこっぺ牛乳ソフトクリームを合わせたメニュー。

ミルク屋さんならではな、練乳を贅沢に使ったかき氷です!

RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE「クラシック・ショコラシェイブ」

価格:990円(税込)

場所:タワーヤード2階

ビターチョコレートとミルクを合わせて凍らせ、 「チョコレートの氷」を削った、RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINEの「クラシック・ショコラシェイブ」

ふわふわクリーミーな食感が新しい、新感覚のかき氷です。

バナナ日和「白くまバナナパフェ」

価格:720円(税込)

場所:ウエストヤード3階

バナナ日和からは、バナナソフトクリームにフローズンヨーグルトを合わせ、いちごやバナナをトッピングして白くま風に仕上げた「白くまバナナパフェ」が登場。

初夏から盛夏にぴったりな、すっきり爽やかな味わいです☆

COOL SWEETS Collection!(Drink & Sweets)

夏のフルーツをふんだんに使ったパフェやスムージー、爽やかなドリンクも東京スカイツリータウン(R)に勢ぞろい。

「東毛酪農63℃ 」は、夏にぴったりなさっぱりした味わいの「ヨーグルトマンゴーパフェ」が提供されます。

「すみだ水族館」には、ぷるぷるゼリーと塩バニラソフトにクラゲマシュマロとパチっとはじけるチョコレートが乗った「パチっとクラゲブルーサンデー」が登場。

そのほか、フルーツが爽やかなドリンクやスムージーフロート、冷たいチョコミントフレーバーのドリンクなどが楽しめます!

アフタヌーンティー・ティールーム「ゼスプリキウイとフルーツハーブジュレのアイスティー」

価格:980円(税込)

発売日:2024年7月18日(木)

場所:イーストヤード3階

2種類のゼスプリキウイを使った、アフタヌーンティー・ティールームの「ゼスプリキウイとフルーツハーブジュレのアイスティー」

フレッシュなフルーツとフルーツハーブティージュレ、パインレモンアイスティー味わいが爽やかなドリンクです☆

とちまるショップ「とちおとめスムージーフロート」

価格:670円(税込)

場所:イーストヤード4階

とちおとめソルベを使ったスムージーに、栃木の牧場ソフトをトッピングした、とちまるショップの「とちおとめスムージーフロート」

とちおとめとソフトクリーム、2つの人気の味が楽しめます。

東毛酪農63℃ 「ヨーグルトマンゴーパフェ」

価格:1,000円(税込)

場所:イーストヤード4階

東毛酪農63℃の 「ヨーグルトマンゴーパフェ」は、甘酸っぱい風味のヨーグルトソフトに、フローズンマンゴーとマンゴーソースをたっぷりトッピング!

夏にぴったりな、さっぱりした味わいの期間限定スイーツです。

ベーカリー&パブリック ペニーレイン「チョコミントグラニータ」

価格:テイクアウト(9:30〜16:30) 650円(税込)、パブ(17:00〜23:00) 770円(税込)

場所:イーストヤード1階

ベーカリー&パブリック ペニーレインからは、人気の高いグラニータを夏仕様にした「チョコミントグラニータ」が登場。

暑い夏ぴったりな冷たいドリンクをアレンジした、夏限定商品です☆

星乃珈琲店「ザクザクコーヒー氷のカフェ・オレフロート」

価格:780円(税込)

場所:ウエストヤード4階

香り豊かなコーヒー氷とアイスを合わせた、星乃珈琲店の「ザクザクコーヒー氷のカフェ・オレフロート」

暑い季節に飲みたい、ひんやりデザートドリンクです。

すみだ水族館「パチッとクラゲブルーサンデー」

価格:720円(税込)

場所:ウエストヤード5階 ※別途入場料が必要です

ぷるぷるゼリーと塩バニラソフトにクラゲマシュマロをトッピングした、すみだ水族館の「パチッとクラゲブルーサンデー」

クラゲのトゲが、パチっとはじけるチョコレートで表現されています☆

魅力的な限定スイーツが、東京スカイツリータウン(R)に大集合。

東京スカイツリータウン(R)の「COOL SWEETS Collection!」は、2024年7月12日から9月1日まで開催です!

※内容や期間などが変更になる可能性があります

※商品はなくなり次第、販売終了

※画像はイメージです

