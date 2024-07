Amazonの電子書籍リーダーであるKindleで、電子書籍をダウンロードする機能が使用できなくなりました。Amazonはダウンロード機能の復旧には「しばらく時間がかかる」と説明していたものの、記事作成時点では問題は解決したと報告されています。Not Downloadinghttps://www.amazonforum.com/s/question/0D56Q0000DQyK3TSQV/not-downloading

Amazon Kindle will not download books to the e-reader - Good e-Readerhttps://goodereader.com/blog/kindle/amazon-kindle-will-not-download-books-to-the-e-reader#disqus_threadAmazon Kindles can’t download books due to an outage - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/4/24192228/amazon-kindle-downloading-is-down-outage-ebooks-e-readers現地時間の2024年7月3日、Amazonの公式フォーラム上に「Kindleで本がダウンロードできません」という問題が報告されました。問題を報告したTreebarkconsumerさんは、「本がダウンロードできません。Wi-Fi接続は良好です。本も表示されますが、クリックすると『キューに登録済み』と表示されるものの、1%まで進むとダウンロードが停止します。この不具合が繰り返し発生します。この不具合は私のすべての本で発生しています。再起動したりKindleの登録を解除して再登録したりしましたが、どの方法でも問題は解決しません」と記しています。同様の問題に遭遇しているユーザーが複数おり、「同じ状況に遭遇してとてもイライラしています」という書き込みも寄せられていました。これに対して、Amazonの従業員は「当社はこの問題を認識しており、技術チームが現在解決に取り組んでいます」と反応しています。電子書籍関連メディアのGood e-Readerは、7月3日に「Kindleでシステム障害が発生している」と報道。Good e-ReaderがAmazonのサポートに連絡したところ、「バグの存在は認識しています、サーバーに問題があります」という返答を得たそうです。なお、この時Amazonのサポートは「電子書籍のダウンロード機能が復旧するまでには、少なくとも48時間かかりますが、それ以上の時間がかかる可能性もあります」と回答しました。Good e-Readerによるとダウンロード機能で障害が発生したのはKindle Paperwhite、Kindle Oasis、Kindle シグニチャー エディション、Kindleベーシックといったモデルのみだそうです。なお、AndroidおよびiOSのKindleアプリでは正常にダウンロード機能が動作します。一方で、テクノロジーメディアのThe VergeがAmazonに問い合わせたところ、同社の広報担当者であるジャッキー・バーク氏は「先日、一部のKindleユーザーから電子書籍のダウンロードに問題が発生しているという報告を受けました。この問題はすぐに解決されました」という声明を発表しており、問題が修正できたことを強調しています。なお、Amazonの公式フォーラムでは問題が解決していないユーザーに対して、電源ボタンを40秒押し込み、デバイスを再起動することを推奨しています。AmazonのKindleは少し前に「Send to Kindle」機能で問題が報告されたばかりでした。