「ノーベル製菓」のキャラクターたちが、セガのアミューズメント専用景品「セガプライズ」に登場。

「男梅」や「ペタグー」「SOURS」「VC-3000のど飴」のCMでおなじみのキャラクターたちがモチーフになった、ユニークなグッズが続々展開されます!

セガプライズ「ノーベル製菓」グッズ

登場時期:2024年7月より順次

取扱店:全国のゲームセンターやオンラインクレーン

ノーベル製菓のキャンデー・グミ・ラムネなど、人気のお菓子・キャラクターたちがセガのアミューズメント専用景品「セガプライズ」に登場。

「男梅」「ペタグー」「SOURS」「VC-3000のど飴」「はちみつきんかんのど飴」の人気キャラクターたちのマスコットや、パッケージのデザインを使ったエコバッグなどが続々展開予定です!

今回は2024年7月より登場する、誰もが知っているおなじみキャラクターたちの、ユニークなグッズをまとめて紹介していきます☆

ノーベル製菓 ペタグー プレミアムクッション

登場時期:2024年7月12日(金)より順次

種類:全3種

薄い形と固い食感が特徴的なノーベル製菓のハードグミ「ペタグー」がモチーフのクッション。

鮮やかなカラー3色展開で、お顔のようなデザインも再現されています!

ノーベル製菓 ペタグー ラバーマスコット

登場時期:2024年7月12日(金)より順次

種類:全4種

「ペタグー」モチーフのグッズとして、ラバーマスコットも登場。

カラフルな見た目とラバーの触り心地で、まるでグミがそのままマスコットになったようです☆

ノーベル製菓 マスコット

登場時期:2024年7月26日(金)より順次

種類:全4種

食感が特徴的なグミ「SOURS」と、ビタミンCたっぷりな「VC-3000のど飴」のキャラクターたちが、セガプライズのマスコットに。

「SOURS」のキャラクター「怪人カメカメ」と「怪人ちびカメカメ」、「VC-3000のど飴」のキャラクター「ミケやん」「トラやん」の全4種類が登場します。

キャラクターの特徴をとらえた、ユニークなグッズです!

ノーベル製菓 マスコットVol.2

登場時期:2024年7月26日(金)より順次

種類:全5種

ノーベル製菓のキャラクターマスコットには、「はちみつきんかんのど飴」や「男梅」「ペタグー」のキャラクターも登場。

「はちみつきんかんのど飴」からは「はちのすけ」、「男梅」からは「男梅蔵」がラインナップしています☆

「ペタグー」のグミたちもカラフルに3色展開で登場です。

ノーベル製菓 エコバッグ

登場時期:2024年8月8日(木)より順次

種類:全3種

「ペタグー」「男梅」「SOURS」のキャラクターたちをデザインに取り入れたエコバッグ。

使わないときはパッケージデザイン風に収納できるのもポイントです!

ノーベル製菓 Lぬいぐるみ “男梅蔵”

登場時期:2024年8月8日(木)より順次

「男梅蔵」の個性的な姿をぬいぐるみ化。

ゴツゴツとした姿や力強い風貌もしっかり再現されています☆

ノーベル製菓 フェイスポーチ

登場時期:2024年8月23日(金)より順次

種類:全4種

キャラクターたちのお顔をデザインしたフェイスポーチは、全4種の展開。

「男梅蔵」「怪人カメカメ」「ミケやん」「はちのすけ」に小物を収納して持ち歩けます!

ノーベル製菓の製品やユニークなキャラクターたちがモチーフのグッズが続々登場。

セガプライズの「ノーベル製菓」グッズは、2024年7月より順次、全国のゲームセンターやオンラインクレーンなどに登場です!

©NOBEL

※掲実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合があります

※登場時期は予告なく変更、または展開中止になる場合があります

