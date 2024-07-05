¸µÁÄÍÎ¿©Å¹¡ª¡ØÎû´¤Äâ¡Ù¤Î¥Ýー¥¯¥«¥Ä¥ì¥Ä¤È¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ÎÈëÌ©
¿©³Úweb
¡üÅìµþ¤òË¬¤ì¤¿¤é¡¢°ìÅÙ¤ÏÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤ÍÎ¿©¤ÎÌ¾Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅý¤ÎÍÎ¿©Å¹¡ØÎû´¤Äâ¡Ù¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Îò»Ë¤È¤È¤â¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ì»®¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸µÁÄ¥Ýー¥¯¥«¥Ä¥ì¥Ä¡×
¡¡¶äºÂ¤Î³¹¤ËÐÊ¤à¡ØÎû´¤Äâ¡Ù¤Ï¡¢1895Ç¯¡ÊÌÀ¼£28Ç¯¡ËÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡£¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ä¥«¥¥Õ¥é¥¤¡¢¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÎ¿©¥á¥Ë¥åー¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢1899Ç¯¡ÊÌÀ¼£32Ç¯¡Ë¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¸µÁÄ¥Ýー¥¯¥«¥Ä¥ì¥Ä¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥¹¥ª¥à¥ì¥Ä¡Ê¸µÁÄ¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡Ë¡×¡£¤³¤ì¤é¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤½¤ÎÌ£¤ò¡¢Îò»Ë¤È¶¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤¬ÆÚÆù¤Î»ÝÌ£¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¸µÁÄ¥Ýー¥¯¥«¥Ä¥ì¥Ä¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¡Ö»Æµí¤Î¥³ー¥È¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾ì¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¥Ð¥¿ー¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¦¤Î¤ÇÌÀ¼£»þÂå¤Î¿Í¤Ë¤Ï¾¯¤·¤·¤Ä¤³¤¯´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Å·¤×¤é¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌý¤Ç¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤ë¥«¥Ä¥ì¥Ä¡Ê¡ácotelette¤ÎÆüËÜ¸ìÆÉ¤ß¡Ë¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆÚÆù¤Î´Å¤¤Æù½Á¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥¹¥ª¥à¥ì¥Ä¡×
¡Ö¥é¥¤¥¹¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Íñ¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë»êÊ¡¤Î°ìÉÊ¡£¥Ð¥¿ー¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈëÌ©¤ÏÄêÈÖ¤Î¥Á¥¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤È¹ç¤¤¤Ó¤Æù¤¬Æþ¤Ã¤¿¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
[¿©³Úweb]
¡¡¶äºÂ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡ØÎû´¤Äâ¡Ù¤Ç¤³¤Î¶Ë¾å¤Î°ì»®¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îò»Ë¤È¶¦¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿ËÜÊª¤ÎÌ£¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ò¤·¤Æ³Î¼Â¤ËÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¸µÁÄÍÎ¿©Å¹¤ÇÆÃÊÌ¤Ê°ì»®¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤Ò¡ª
¡üSHOP INFO
Îû´¤Äâ
½»¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3-5-16
TEL¡§03-3561-3882
±Ä¡§11:15～15:00¡Ê14:00LO¡Ë¡¡17:30～21:00¡Ê20:00LO¡Ë
µÙ¡§ÆüÍË