UEFAはX(旧ツイッター)で、決勝トーナメント1回戦でオランダ代表に0-3と敗れたルーマニアが試合後のロッカールームに残した『置手紙』を紹介した。サッカー日本代表の試合後にも引けを取らない程、完璧に清掃された控室にルーマニア語とドイツ語で残された手紙の全文は以下の通り。



「UEFA2024は私たち、ルーマニアサッカーにとって非常に重要な経験を得られた大会でした。そして、それがドイツでの開催であったことに幸せを感じています。なぜならば、ここでのすべての試合、すべての感情、すべての経験が『サッカーの魔法』を感じるために、私たちを結び付けてくれたからです」





The perfect guests. Following their elimination from #EURO2024 last night, @hai_romania left their Munich dressing room spotless with a touching letter to their German hosts. pic.twitter.com/UZwmxqxyjk