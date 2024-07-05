【七夕賞】重賞初Ｖを狙うキングズパレスは６枠１１番 前走から巻き返しを狙うノッキングポイントは４枠７番
◆第６０回七夕賞・Ｇ３（７月７日、福島競馬場・芝２０００メートル）
サマー２０００シリーズ第１戦となる七夕賞の枠順が７月５日、確定した。前走の新潟大賞典で２着に好走して、重賞初制覇を狙うキングズパレス（牡５歳、美浦・戸田博文厩舎、父キングカメハメハ）は、６枠１１番に決定した。
昨年の新潟記念以来、２度目の重賞制覇を目指すノッキングポイント（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父モーリス）は、４枠７番に決まった。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）ノースザワールド 牡６ ５５ 柴田 善臣
（２）レッドランメルト 牡５ ５６ 吉田 豊
（３）ボーンディスウェイ 牡５ ５６ 木幡 巧也
（４）レッドラディエンス 牡５ ５７ 戸崎 圭太
（５）カレンルシェルブル 牡６ ５７ 田辺 裕信
（６）アラタ 牡７ ５８ 横山 典弘
（７）ノッキングポイント 牡４ ５７・５ 杉原 誠人
（８）ダンディズム セン８歳 ５７ 三浦 皇成
（９）バビット 牡７ ５７ 内田 博幸
（１０）リフレーミング 牡６ ５７ 丸田 恭介
（１１）キングズパレス 牡５ ５７ 松岡 正海
（１２）ダンテスヴュー 牡５ ５５ 石橋 脩
（１３）グレンガリー セン９ ５３ 丸山 元気
（１４）フェーングロッテン セン５ ５８ 石川 裕紀人
（１５）セイウンプラチナ 牡５ ５５ 原 優介