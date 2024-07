NEXZ日本デビュー曲「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」先行配信スタート＆パフォーマンスビデオ解禁

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■NEXZは7月6日放送の『THE MUSIC DAY 2024』にて日本のTV音楽番組初パフォーマンスを披露!

NEXZが、8月21日にリリースする日本1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』より、日本デビュー曲「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」の先行配信がスタートし、パフォーマンスビデオも公開された。

「Ride the Vibe」は、グローバルデビューを象徴する1曲であり、韓国活動のメインとなったリード曲。韓国の人気音楽番組に出演するたびに「Ride the Vibe」をパフォーマンスし、ファンと共に成長させてきた。曲の中で多様に変化するトラック構成がポイントで、初めてだからこそ感じられるトキメキ、不安、ドキドキなどの感情の波のなかで「惹かれるまま、僕と一緒にこのヴァイブスに乗ってみよう」というメッセージが盛り込まれている。

そして「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」は、歌詞の世界感をより鮮明に日本のリスナーへ伝えるべく制作された。韓国での活動やMVの反響で幅広く浸透し、もはや “ブレイク前夜” の状況にある「Ride the Vibe」。日本語詞のメッセージをトリガーに、日本の地でも一気に人気を高めるだろう。

なお、日本デビュー&「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」先行配信記念で、各音楽配信ストアにて様々なキャンペーンも実施されている。

また、音源配信とともに解禁となった「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」パフォーマンスビデオは、話題のコリオグラフィにフォーカスした作品。

アートワークさながら、彼らの“秘密基地”と思しきアジトに居心地の良さそうな庭、ヒップホップな世界観のガソリンスタンドといった現実空間から、急にファンタジックな非現実空間へとロケーションがころころ変わりつつ、トラックのヴァイブスに合わせ緩急のあるダンスや、メンバーお気に入りの“猫”を想起させる手振りなどもしっかり堪能できる。すべてはスマートフォンから流れた音楽による世界線だったというオチにも注目だ。

日本デビューとSHOWCASEでの来訪を受け、福岡では福岡PARCO・大丸福岡天神店との連動キャンペーンが開催され、MTVでは「Ride the Vibe」MVが「7月度 Hot Seat」に決定、絶賛POWER PLAYされている。

さらに7月6日には、日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2024』で日本のTV音楽番組初パフォーマンスを控えている。

待望の“日本デビュー”に向け、着々と準備が整ってきたNEXZ。彼らの活動は加速度を増していくばかりだ。

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』

番組情報

日本テレビ『THE MUSIC DAY 2024』

07/06(土)15:00~22:54

出演者:総合司会 櫻井翔

MC 羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ

ネクストゲート進行 市來玲奈アナ

福岡PARCO『NEXZ SPECIAL COLLABORATION』キャンペーンページ

https://fukuoka.parco.jp/pnews/detail/?id=28823

大丸福岡天神店『NEXZ SPECIAL COLLABORATION』キャンペーンページ

https://www.daimaru-fukuoka.jp/info/detail/?cd=001108

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com/s/n180/?ima=1737