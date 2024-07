(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』より、デッドプール声優・加瀬康之のクソ無責任ナレーションで贈る、R指定ヒーローの“波乱万丈人生”を振り返る特別映像が公開された。これさえ観れば“破天荒なクソ無責任ヒーロー”デッドプールと、“キレるとヤバい最恐アウトロー”ウルヴァリンが60秒でまるわかりだ。

今回到着したのは、本作の主人公デッドプールと、彼と新たにタッグを組むこととなるウルヴァリンの規格外でド派手な経歴を紹介する特別映像。これまで2人のキャラクターを知らなかった人でも、たった60秒でその魅力と最新作の見どころを余すとこなく学べるおトクな映像となっている。

不治の病を治すために受けた人体実験で、アボカド肌と引き換えに不死身の身体を手に入れた“俺ちゃん”ことデッドプール(ライアン・レイノルズ)。映像では、日本刀と拳銃をド派手にハチャメチャにぶちかまし、血みどろでもおかまいなしに次々と敵を成敗するデッドプールの姿が映し出される。

超強いのに責任感はゼロで、周囲にウザがられるほどおしゃべり大好き。戦いの途中でも突然踊り出したり、お得意のクール(?)なギャグをキメたりと、どんな時でもやりたい放題。そんな超お調子者でオチャメな規格外ヒーロー・デッドプールが、最新作では大切なファミリーを救うため壮大なミッションに挑むことに?

デッドプールが助けを求めることとなるのが、鋭く長い爪と鋭く長いモミアゲが持ち味のウルヴァリン(ヒュー・ジャックマン)。驚異的な治癒能力を持つ彼はキレると激ヤバだが、子供には優しく女性には甘い、実は世界救いまくりの“ヒーローガチ勢”。無責任なデッドプールとは全くもって正反対の武骨なヒーローだ。

そんな2人がまさかのバディを結成、世界の命運を賭け暴れまわることに……。全く異なる個性の2人は手を携え、世界を救うことができるのか。



R指定コンビの2人が暴れまわるこの夏、いちばん過激で笑えるアクション・エンターテイメント超大作『デッドプール&ウルヴァリン』は、2024年7月24日(水)世界最速公開。※韓国ほか数ヵ国で同日公開。

