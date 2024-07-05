「機動戦士Zガンダム」より「METAL BUILD ゼータガンダム」が4ポーズで展示！【#メタルビルドフェス】オリジナル要素の脚部スラスターの展開も確認
【METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS】
開催期間：7月5日～9月2日
会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
（東京都千代田区神田花岡町1-1）
開催期間：7月5日～9月2日
会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
（東京都千代田区神田花岡町1-1）
BANDAI SPIRTISは、アクションフィギュア「METAL BUILD ゼータガンダム」を展示している。発売日と価格は共に未定。
今回、東京・秋葉原の直営店「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて7月5日より開催の企画展イベント「METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS」内で本商品を展示しており、通常の立ち姿、ビームライフルを構えた姿、ウェイブライダー形態の姿、ビームサーベルを構える姿の4ポーズで展示されている。
また展示状態から、「METAL BUILD」オリジナル要素と思われる脚部スラスターの展開ギミックらしきものが確認できる。
(C)創通・サンライズ