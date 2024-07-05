【METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS】
開催期間：7月5日～9月2日
会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO
（東京都千代田区神田花岡町1-1）

　BANDAI SPIRTISは、アクションフィギュア「METAL BUILD ゼータガンダム」を展示している。発売日と価格は共に未定。

　今回、東京・秋葉原の直営店「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて7月5日より開催の企画展イベント「METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS」内で本商品を展示しており、通常の立ち姿、ビームライフルを構えた姿、ウェイブライダー形態の姿、ビームサーベルを構える姿の4ポーズで展示されている。

　また展示状態から、「METAL BUILD」オリジナル要素と思われる脚部スラスターの展開ギミックらしきものが確認できる。

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