【「すみっコぐらし」&「チキップダンサーズ」新商品など】7月下旬より順次発売予定

サンエックスは、キャラクター「すみっコぐらし」と「チキップダンサーズ」の新グッズを7月下旬から全国の販売店やネットショップにて順次発売する。価格は、「えびてんのしっぽ ぬいぐるみ(M)」が2,420円など。

「すみっコぐらし」からは新キャラクター「えびてんのしっぽ」が登場。新テーマ「天使なえびてんアイドル」のぬいぐるみやアイドルらしいカラーの新商品が多数ラインナップする。

また、「チキップダンサーズ」では、新テーマ「ベビーチキップ」より「ほねチュキンよちよちぬいぐるみ」や、マラカスぬいぐるみに“ほねチキンのママ”モチーフの新作が登場する。

さらに、リラックマ「プチコレクション」より「プチリラックママスコット」が販売される。

すみっコぐらし「天使なえびてんアイドル」テーマのアイテムを紹介

「えびてんのしっぽ」が登場する新テーマ「天使なえびてんアイドル」には自分のお気に入りサイズが見つかるぬいぐるみや、ヘアバンド、可愛いアイドルらしいカラーの新商品がラインナップされている。

【メモパッド】

価格:各385円

【パタ2パタメモ】

価格:各308円

【B6SPノート】

価格:各495円

【レターセット】

価格:各495円

【ダイカット付箋メモ】

価格:各528円

【クリア下敷き】

価格:各330円

【シール】

価格:各220円

【鉛筆】

価格:各99円

【シャープペン】

価格:各495円

【ボールペン】

価格:各495円

【まとまるくん】

価格:各165円

【キャップ】

価格:各165円

【クリアホルダー(10ポケット)】

価格:660円

【ドキュメントファイル】

価格:990円

【クリアホルダー】

価格:各198円

※7月上旬発売

【ポケット付クリアホルダー】

価格:各715円

※7月上旬発売

【ペンポーチ】

価格:1,760円

【ポーチ】

価格:2,200円

使用イメージ

【ワレット】

価格:3,300円

【リール付パスケース】

価格:各1,760円

【ヘアバンド】

価格:1,760円

使用イメージ

【マフラータオル】

価格:1,430円

使用イメージ

【ミニタオル】

価格:各770円

【アクリルスタンドコレクション】

価格:各825円

てのりぬいぐるみを前に置くと天使に見える

※ブラインドパッケージ

※てのりぬいぐるみは付属しません

【てのりぬいぐるみ】

価格:748円

【ぶらさげぬいぐるみ】

価格:1,320円

【ぬいぐるみ(M)】

価格:2,420円

【スーパーもーちもちクッション】

うらはえびふらいのしっぽ

価格:3,080円

【ぬいぐるみポシェット】

価格:2,090円

使用イメージ

【えびてん丼ステージてのりぬいぐるみセット】

価格:2,860円

【ぬいぐるみペンポーチ】

価格:1,760円

使用イメージ

【天使なアイドルぬいぐるみ(S)】

価格:各1,870円

【天使なアイドルてのりぬいぐるみ】

価格:各1,430円

【天使なぶらさげぬいぐるみ】

価格:各1,650円

【てのりぬいぐるみ】

価格:各1,210円

チキップダンサーズ「ベビーチキップ」テーマアイテムを紹介

「ベビーチキップ」には、チキップダンサーズたちが、小さかったあの頃!?の姿が登場。泣き顔、ハイハイなどの赤ちゃんならではのゆるかわな仕草や表情がかわいいテーマとなっている。

ラインナップ

【メモパッド】

価格:各385円

【ペンポーチ】

価格:1,870円

使用例

【マチ付巾着】

価格:770円

【マラカスぬいぐるみ】

価格:2,200円

使用例

【ぶらさげぬいぐるみ】

価格:1,540円

「あぶらなべのゆりかご」にはぶらさげぬいぐるみをいれることができる

【ぬいぐるみ】

価格:各2,420円

【ほねチュキンよちよちぬいぐるみ】

価格:3,520円

リラックマ「プチコレクション」

価格:各935円

【リラックマ】【リラックマ】【コリラックマ】【キイロイトリ】【チャイロイコグマ】

