7月7日に福島競馬場で行われる、第60回七夕賞(3歳上・GIII・芝2000m)の枠順が5日確定した。

前走・新潟大賞典でハナ差2着のキングズパレス(牡5、美浦・戸田博文厩舎)は6枠11番、新馬以外は全レース馬券圏内と堅実なレッドラディエンス(牡5、栗東・友道康夫厩舎)は3枠4番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 ノースザワールド(牡6、柴田善臣・斎藤誠)

2-2 レッドランメルト(牡5、吉田豊・国枝栄)

2-3 ボーンディスウェイ(牡5、木幡巧也・牧光二)

3-4 レッドラディエンス(牡5、戸崎圭太・友道康夫)

3-5 カレンルシェルブル(牡6、田辺裕信・安田翔伍)

4-6 アラタ(牡7、横山典弘・和田勇介)

4-7 ノッキングポイント(牡4、杉原誠人・木村哲也)

5-8 ダンディズム(セ8、三浦皇成・野中賢二)

5-9 バビット(牡7、内田博幸・浜田多実雄)

6-10 リフレーミング(牡6、丸田恭介・鮫島一歩)

6-11 キングズパレス(牡5、松岡正海・戸田博文)

7-12 ダンテスヴュー(牡5、石橋脩・友道康夫)

7-13 グレンガリー(セ9、丸山元気・萩原清)

8-14 フェーングロッテン(セ5、石川裕紀人・宮本博)

8-15 セイウンプラチナ(牡5、原優介・千葉直人)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。