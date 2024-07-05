【七夕賞枠順確定】キングズパレスは6枠11番、レッドラディエンスは3枠4番
7月7日に福島競馬場で行われる、第60回七夕賞(3歳上・GIII・芝2000m)の枠順が5日確定した。
前走・新潟大賞典でハナ差2着のキングズパレス(牡5、美浦・戸田博文厩舎)は6枠11番、新馬以外は全レース馬券圏内と堅実なレッドラディエンス(牡5、栗東・友道康夫厩舎)は3枠4番に入った。発走は15時45分。枠順は以下の通り。
( )内は性齢、騎手・調教師
1-1 ノースザワールド(牡6、柴田善臣・斎藤誠)
2-2 レッドランメルト(牡5、吉田豊・国枝栄)
2-3 ボーンディスウェイ(牡5、木幡巧也・牧光二)
3-4 レッドラディエンス(牡5、戸崎圭太・友道康夫)
3-5 カレンルシェルブル(牡6、田辺裕信・安田翔伍)
4-6 アラタ(牡7、横山典弘・和田勇介)
4-7 ノッキングポイント(牡4、杉原誠人・木村哲也)
5-8 ダンディズム(セ8、三浦皇成・野中賢二)
5-9 バビット(牡7、内田博幸・浜田多実雄)
6-10 リフレーミング(牡6、丸田恭介・鮫島一歩)
6-11 キングズパレス(牡5、松岡正海・戸田博文)
7-12 ダンテスヴュー(牡5、石橋脩・友道康夫)
7-13 グレンガリー(セ9、丸山元気・萩原清)
8-14 フェーングロッテン(セ5、石川裕紀人・宮本博)
8-15 セイウンプラチナ(牡5、原優介・千葉直人)
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。