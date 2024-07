足場と高圧洗浄機を使用しない工法！スカットジャパン「外壁洗浄専門店・スカッと」

スカットジャパンは、2024年7月1日から住宅や店舗の外壁を洗浄する「外壁洗浄専門店・スカッと」のサービスを全国9店舗へと拡大しました。

スカットジャパン「外壁洗浄専門店・スカッと」

提供時間 :平日・土日祝 09:00〜18:00 (休日は店舗ごとに異なる)

詳細 : ホームページ、もしくは各店舗Instagramアカウントから

ご連絡・予約ください。

お問い合わせ:https://skat-jp.com/contact/

■店舗拡大の背景

「外壁洗浄専門店・スカッと」サービスは、足場と高圧洗浄機を使用しないという、これまでになかった工法で外壁洗浄を行い、外壁リフォームにかかるコストを大幅にカットしました。

これまでは四国内でのみサービス提供をしていましたが、全国へと広めるため店舗を拡大しました。

現在は、茨城・神奈川・三重・大阪・広島・香川(2店舗)・徳島・沖縄の各地域・隣県での対応が可能です。

