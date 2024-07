水野は、デヴィ・スカルノさんが出演する、まねきやの新CM「高価買取ならまねきや」篇と、「買取ならまねきやがおすすめ」篇、を7月4日(木)より放映中です。

水野「高価買取まねきや」

水野は、デヴィ・スカルノさんが出演する、まねきやの新CM「高価買取ならまねきや」篇と、「買取ならまねきやがおすすめ」篇、を7月4日(木)より放映中。

「『売る』は『めぐる』」でお馴染みの「買取まねきや」がデヴィ夫人出演の新CMを放映します。

今回放映する「高価買取ならまねきや」篇、「買取ならまねきやがおすすめ」篇では、猫メイク&猫耳のデヴィ夫人が登場。

ゴージャスなセットをバックに、赤いドレスに猫耳をつけ、猫のメイクをしたデヴィ夫人が、可愛らしく高価買取をオススメします。

「高価買取ならまねきや」篇は、もふもふの猫の手をはめ、猫に扮したデヴィ夫人が「これ、売っちゃおうかしら?」と金や宝石に囲まれながら悩む様子で始まります。

「そう思ったら『まねきや』!」と言いながら、白いまねき猫を持ち上げ、金や宝石、十万円金貨まで「まねきや」で売れるとコメント。

最後は「高値で売らなきゃもったいニャイ!」という可愛らしい猫語の一言で締めくくられます。

「買取ならまねきやがおすすめ」篇では、まねきやのブランドロゴにもなっている招き猫を抱えて登場。

「金、宝石、ダイヤ、高く売りたいなら『まねきや』」と力強くコメントします。

大粒のダイヤの指輪を手に、千両小判を持った招き猫と並ぶデヴィ夫人からは、ただならぬ高級感が漂います。

最後は、招き猫を抱えながら、キャッチフレーズでもある「高価買取なら『まねきや』!」と力強い一言で締めくくられます。

【出演者プロフィール】

■デヴィ・スカルノ

東京都出身の国際社交家。

インドネシアの元大統領夫人であり、日本で海外の国家元首の妻となったたったひとりの女性。

日本に帰国後は、「デヴィ夫人」の愛称で親しまれ、タレントとしてバラエティ番組などで活躍。

また、国際的な基盤を活かして、NPO アースエイド・ソサエティを発足。

地球規模で慈善活動を行っている。

【新CM情報】

■放送開始日:2024年7月4日(木)より順次

■「高価買取ならまねきや」篇15秒

YouTube URL:

放映エリア : 関東(1都 6県)、東海(愛知、三重、岐阜)

■「高価買取ならまねきや」篇30秒

YouTube URL:

放映エリア : 東海(愛知、三重、岐阜)

■「買取ならまねきやがおすすめ」篇15秒

YouTube URL:

放映エリア : 関東(1都 6県)、東海(愛知、三重、岐阜)

■「買取ならまねきやがおすすめ」篇30秒

YouTube URL:

放映エリア : 東海(愛知、三重、岐阜)

■「まねきやあべの店オープン」篇15秒

YouTube URL:

放映エリア : 関西(2府 4県)

※上記、放映エリアは放送開始直後のエリアになります。

放送エリアは期間によって変動します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 猫メイク&猫耳のデヴィ夫人CM出演!水野「高価買取まねきや」 appeared first on Dtimes.