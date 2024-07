1億年前の化石採集体験！白亜紀「化石ディグ」

白亜紀は、白亜紀時代の化石採集体験「化石ディグ」を2024年3月にスタート、開始3ケ月で来場者数3,000名を突破しました。

白亜紀「化石ディグ」

■体験可能時間

9:00〜17:00(受付は16:30まで)

※帰りの船の時間を確認してください。

■定休日

毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)

年末年始(12/30〜1/1)

■体験料金

大人1,000円/高校大学生800円/小中学生500円/幼児無料

※別途団体割引や手帳保持者割引、地元割引等あります。

※化石採集体験とは別途入館料が必要です。

※年間パスポートもあります。

■対象年齢

4歳以上(小学3年生以下の方は保護者の引率が必要です)

※4歳未満の方へはハンマーの貸し出しはできませんが、保護者の引率のもと参加可能です。

■受付

<個人>

予約不要。

当日、現地にて受付。

当日御所浦恐竜の島博物館内の券売機より、チケットを購入の上、現地までお越しください。

<団体>

要予約。

団体専用予約フォームにて予約してください。

ご希望の時間が既に埋まってしまっている場合があります。

※団体様は10名以上を対象としています。

※キャンセルは体験日の2日前までに連絡。

※悪天候または船の欠航などによる採集体験を中止せざるをえない場合は担当より連絡があります。

■準備物

採集用のハンマー、化石を持ち帰るための新聞紙、ビニール袋は用意しています。

以下の物の用意をお勧めしています。

・軍手

・運動靴(動きやすい靴)

・長袖長ズボン(動きやすい服装)

・帽子(熱中症対策)

・雨具(雨天時)

■注意事項

・個人もしくは保護者、引率者の責任のもと、体験を行なってください。

・安全のため、ヒールやサンダルなどの足全体が隠れていない履き物での参加はできません。

脊椎動物化石や学術上重要な化石は御所浦恐竜の島博物館へ寄贈となり、持ち帰ることができません。

寄贈者は、御所浦恐竜の島博物館より「寄贈証明証」をお渡しします。

「寄贈証明証」をお持ちの方は、博物館の入館料が無料となります。

・持ち帰ることのできる化石はお一人につき5つまでです。

■体験場所・アクセス

御所浦島内「トリゴニア砂岩化石採集場」

〒866-0313 熊本県天草市御所浦町御所浦4393-2

御所浦港(博物館そば)より徒歩およそ5分

「化石の島」とも呼ばれる御所浦島の地層(御所浦層群)からは様々な化石が見つかります。

「御所浦恐竜の島博物館」近くにある「トリゴニア砂岩化石採集場」では、中生代白亜紀(およそ1億年前)の二枚貝やアンモナイトなどの化石を探す体験を楽しむことができます。

その発見率は、ほぼ100%!日本一見つかるといっても過言ではありません。

化石採集体験「化石ディグ」詳細:

化石採集体験|化石ディグ

化石の採り方は、常駐しているガイドに聞くことができます。

採った化石について知りたい場合は、現地でかんたんな説明も行っています。

採集した化石は5つまで持ち帰ることが可能です(ただし貴重な化石はお持ち帰りできません=寄贈をお願いしています)。

見つかった化石に対して1人1枚「化石カード」というトレーディングカードを熊本県と開発し配布しています。

それぞれの化石に対して学芸員監修のもと学術的な説明も記載されており、その種類はなんと43種類!レア化石のカードはホログラムキラの加工が施されている本格的なカードです。

