TOPIX¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
4Æü¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÈTOPIX¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£º£¸å¤ÏTOPIX¤Î¤Û¤¦¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬6·î19Æü¤ËTOPIX¡ÊÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤Î¡Ö¥ë¡¼¥ë¸«Ä¾¤·Âè2ÃÆ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¡ÖÂè2ÃÆ¡×¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ³ô¤ÏÃæÄ¹´ü¤Ç¶¯µ¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¼Â¤Ï¡ÖÂè1ÃÆ¸å¡×¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTOPIX¤Î¥ë¡¼¥ë¸«Ä¾¤·¡ÖÂè1ÃÆ¡×¤È¡ÖÂè2ÃÆ¡×¤ÎÁ´ÂÎÅª¤ÊÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¡ÖÂè1ÃÆ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢Åì¾Ú¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ºÆÊÔ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢2022Ç¯4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2025Ç¯1·î¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖÎ®ÄÌ³ô¼°»þ²ÁÁí³Û100²¯±ßÌ¤Ëþ¤ÎÌÃÊÁ¡×¤¬´°Á´¤Ë½ü³°¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤â·ÑÂ³Ãæ¤À¡£
¤³¤ÎÂè1ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯6·î19Æü¤ËÅì¾Ú¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJPXÁí¸¦¤«¤é¡ÖÂè2ÃÆ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤È¤Ê¤ë¡ÖTOPIXÅù¤Î¸«Ä¾¤·¤Î³µÍ×¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯9·î¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢2026Ç¯10·î¤«¤é2028Ç¯7·î¤Þ¤ÇÌó2Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¼¡´üTOPIX¡×¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2028Ç¯10·î¤«¤é¤ÏËèÇ¯Äê´üÆþ¤ìÂØ¤¨¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢TOPIX¤Î¥ë¡¼¥ë¸«Ä¾¤·¡ÖÂè1ÃÆ¡×¤Î¸å¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î»Ô¾ìºÆÊÔ»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡ÖÅì¾Ú1Éô¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2022Ç¯4·î¤ËÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡ØÎ®ÄÌ³ô¼°»þ²ÁÁí³Û100²¯±ßÌ¤Ëþ¤ÎÌÃÊÁ¡Ù¤Ï´°Á´¤Ë½ü³°¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ê¥ë¡¼¥ë¤ÎÁ´ÂÎ¡¢Åê»ñ¾¦ÉÊ¤ÎÁ´ÂÎ¤Î°ÕÌ£¡Ë¤ò¤½¤í¤½¤í·è¤á¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡×¡Ö¡ØÂè1ÃÆ¡Ù¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿Î®ÄÌ³ô¼°»þ²ÁÁí³Û100²¯±ßÌ¤Ëþ¤ÎÌÃÊÁ¤Î½ü³°¤ò¥À¥é¥À¥é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤è¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤è¤Í¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Í×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î°Ê¹ß¡¢TOPIX¤Ï¤É¤ó¤Ê¥æ¥Ë¥Ð¡½¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«ÌÀ³Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤Ã¤Èº£²ó¡ÖÂè2ÃÆ¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÊÑ²½¤ÏÂç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡ÖÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºî¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¤É¤ó¤É¤óÌÃÊÁ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÊÃ±¤ËÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¶É»þ²ÁÁí³Û¤¬¾®¤µ¤¤ÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤À¤¬¡¢º£²ó¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè2ÃÆ¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢TOPIX¤«¤é»þ²ÁÁí³Û¤Î¾®¤µ¤¤ÌÃÊÁ¤¬Âç¤¤¯¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²è´üÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¡´üTOPIX¥ë¡¼¥ë¡×¤Î¾ÜºÙ¤È¤Ï¡©
¸½¹ÔTOPIX¤«¤é2028Ç¯10·î¤Î¼¡´üTOPIX¤Ø¸þ¤±¤¿¡ÖÂè2ÃÆ¡×¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤ºÂÐ¾Ý»Ô¾ì¡£º£¸å¤Ï¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É»Ô¾ì¤ä¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤â»þ²ÁÁí³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢TOPIX¤ÎÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¾å°Ì96¡ó¶áÊÕ¤ÎÌÃÊÁ¤À¤È¡¢´ë¶È¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¡ª¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬Í¯¤¯¡£
º£¸å¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÅØÎÏ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ëTOPIX¤Î²¼°ÌÌÃÊÁ¤È¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Î¾å°ÌÌÃÊÁ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¶¥Áè¸¶Íý¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤¯»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤½¤Î¤â¤Î¤Î³èÀ²½¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£
2¤ÄÌÜ¤ÏÁªÄê´ð½à¤À¡£¤½¤Î´ð½à¤Ï2¤Ä¡£º£¸å¤ÎTOPIX¤Ï¡ÖÇ¯´ÖÇäÇãÂå¶â²óÅ¾Î¨20¡ó°Ê¾å¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾å¾ìÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¤³¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¡ÖÉâÆ°³ô»þ²ÁÁí³Û¡Ê¤ÎÎßÀÑÈæÎ¨¤¬¡Ë¾å°Ì96¡ó°ÊÆâ¡×¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
3¤ÄÌÜ¤ÏÄê´üÆþ¤ìÂØ¤¨¤À¡£Äê´üÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï10·î¤ÎºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¤Ç¡¢8·î¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ10·î¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎTOPIX¤Ï¡¢°ìÅÙµìÅì¾Ú1Éô¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯ÃÏ°Ì¤¬¤Û¤Ü³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢°Â½»¤Ç¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾å°Ì96¡ó¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê½ÐÆþ¤ê¤¬ÉÑÈË¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÆþ¤ë´ð½à¡×¤Î¡Ö¾å°Ì96¡ó°ÊÆâ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö·ÑÂ³´ð½à¡×¤Ï¡Ö¾å°Ì97¡ó°ÊÆâ¡×¤È¾¯¤·¤À¤±´Ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾å°Ì96¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÈ´¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È»þ²ÁÁí³Û½ç°Ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Ã¦Íî¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£Ã¦Íî¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÅöÁ³¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Ï´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´ûÂ¸¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¾å°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤¬Æþ¤ê¡¢´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï³°¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¹½À®ÌÃÊÁ¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¡×¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤ÊÊÑ²½¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë¶¥Áè¸¶Íý¤ÏÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡©
¼ÂºÝ¤ËÌÃÊÁ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï2026Ç¯10·î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï2026Ç¯8·î¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¢¤È2Ç¯¤Û¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¡Ê2026Ç¯3·î´ü¡ËÃæ¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤ò·è¤á¤ÆÆ°¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯10·î¤«¤é2028Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Ï¼¡´üTOPIX¤Ø¤ÎÃÊ³¬Åª°Ü¹ÔÁ¼ÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯10·î¤«¤é»ÍÈ¾´ü¤´¤È¡¢¹ç·×8²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÌÃÊÁ¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËÄã¸º¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2028Ç¯10·î¤«¤é¤Ï1Ç¯¤´¤È¤ËÄê´üÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÉâÆ°³ô»þ²ÁÁí³Û¾å°Ì96¡ó¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î´ð½à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÏTOPIX¤Ë°Â½»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢TOPIX¤ÎÉâÆ°³ô»þ²ÁÁí³Û¾å°Ì96¡ó¤ÎÌÃÊÁ¿ô¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1000¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤ÎTOPIX¤¬Ìó2100ÌÃÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌóÈ¾Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
º£¸å¡¢´ûÂ¸¤ÎTOPIX¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ü³°¤µ¤ì¤ë¤ÈTOPIX¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥Ö±¿ÍÑ¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢³ô²Á¤Ï²¼Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¹½À®ÌÃÊÁ¤«¤é³°¤ì¤ë¤È¡¢TOPIX¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤âÊÝÍ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
µÕ¤Ëº£¤Þ¤ÇTOPIX¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èó¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢³ô²Á¤Î¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÎ®Æ°À¤â¸þ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢½ü³°¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê´ûÂ¸¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤¹¤ì¤¹¤ì¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤È¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÈó¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â³ô²Á¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬Âç¤¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ä¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤â»þ²ÁÁí³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢TOPIX¤ÎÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£ÉâÆ°³ô»þ²ÁÁí³Û¾å°Ì96¡ó¡ÊÌó1000ÌÃÊÁ¡Ë¤ÎTOPIX¹½À®ÌÃÊÁ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥óÁ°¸å¤ÎÌÃÊÁ·²¤ÎßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£¸å¡¢¹½À®ÌÃÊÁ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ý±×¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊIR³èÆ°¤Ç²ñ¼Ò¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁýÇÛ¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤µ¤é¤ËÉâÆ°³ôÈæÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄêÂç³ô¼ç¤Ë¤è¤ë»ý¤Á¹ç¤¤¤Ê¤É¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤è¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥Áè¸¶Íý¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â·å°ã¤¤¤Î»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£Ãæ´üÅª¤ÊÆüËÜ·ÐºÑ¤½¤Î¤â¤Î¤Î³èÀ²½¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤ì¤ÇTOPIX¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤âTOPIX¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â
¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖTOPIX²þ³×Âè2ÃÆ¡×¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤Î9³ä¤¬¥Ñ¥Ã¥·¥Ö±¿ÍÑ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÈÆü¶ä¤ÎÆüËÜ³ô¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥Ö±¿ÍÑ»Ä¹â¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢100Ãû±ßÄ¶¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤êµð³Û¤À¡£¤³¤ì¤é¤ÏTOPIX¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¤¬Â¿¤¤¡£
º£¸å¡¢ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¤¬2000Ä¶¤«¤é1000ÌÃÊÁÄøÅÙ¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥·¥Ö±¿ÍÑ¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ô¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£±¿ÍÑ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ÖµÄ·è¸¢¹Ô»È¡×¤Ê¤É¤Îºî¶ÈÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¡¢µÄ°Æ¤ÎÀººº¤Ê¤É¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÊ¬¡¢1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤Î¡Ö¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡×¡Ê·Ð±Ä¼Ô¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñÀè´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤äÄó¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤Ë»þ´Ö¤ò¤µ¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢°ì´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤½¤Î¤â¤Î¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤À¡£º£¸å¤ÎTOPIX¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ö¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡×¤¬°ìÃÊ¤È¿¼²½¤·¡¢¤½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¸·³Ê¤Ê¡ÖµÄ·è¸¢¹Ô»È¡×¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³ô¼ç¤È´ë¶È¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ´üÅª¤ÊTOPIX¤Î¾å¾º¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡¡
¡ÊÅöµ»ö¤Ï¡Ö²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ê»åÅç ¹§½Ó ¡§ ³ô¼°¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë