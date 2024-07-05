アルゼンチンvsエクアドル スタメン発表
[7.5 コパ・アメリカ2024準々決勝](NRGスタジアム)
※10:00開始
<出場メンバー>
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ニコラス タギアフィコ
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 リサンドロ・マルティネス
DF 26 ナウエル・モリーナ
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 15 ニコラス・ゴンサレス
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
MF 24 エンソ・フェルナンデス
FW 10 リオネル・メッシ
FW 22 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 1 フランコ アルマニ
GK 12 ヘロニモ・ルジ
DF 2 ルーカス・マルティネス・クアルタ
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 6 ヘルマン・ペッセージャ
DF 8 マルコス・アクーニャ
DF 19 ニコラス・オタメンディ
MF 5 レアンドロ・パレデス
MF 11 アンヘル・ディ・マリア
MF 14 エセキエル・パラシオス
MF 16 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 18 ギド・ロドリゲス
MF 21 バレンティン・カルボーニ
FW 9 フリアン・アルバレス
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
スカローニリオネル
[エクアドル]
先発
GK 22 アレクサンダー・ドミンゲス・カラバリ
DF 2 フェリックス トーレス カイセド
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 6 ウィリアム・パチョ
DF 17 アンヘロ プレシアード
MF 8 カルロス・グルエソ
MF 10 レイ パエス
MF 16 ジェレミー・サルミエント
MF 21 アラン フランコ
MF 23 モイセス・カイセド
FW 13 エネル バレンシア
控え
GK 1 エルナン ガリンデス
GK 12 ウェリントン モイゼス ラミレス
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 7 L. Loor
DF 24 ホセ ウルタド
DF 25 ジャクソン ポロソ
DF 26 A. Micolta
MF 5 ホゼ チフエンテス
MF 9 ジョン イボア
MF 14 アラン ミンダ
MF 15 アンヘル・メナ
MF 18 フリオ オルティス
MF 20 J. Corozo
FW 11 ケビン ロドリゲス
FW 19 ヨルディ カイセド
監督
フェリックス サンチェス
※10:00開始
<出場メンバー>
[アルゼンチン]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ニコラス タギアフィコ
DF 13 クリスティアン・ロメロ
DF 25 リサンドロ・マルティネス
DF 26 ナウエル・モリーナ
MF 7 ロドリゴ・デ・パウル
MF 15 ニコラス・ゴンサレス
MF 20 アレクシス・マック・アリスター
MF 24 エンソ・フェルナンデス
FW 22 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 1 フランコ アルマニ
GK 12 ヘロニモ・ルジ
DF 2 ルーカス・マルティネス・クアルタ
DF 4 ゴンサロ・モンティエル
DF 6 ヘルマン・ペッセージャ
DF 8 マルコス・アクーニャ
DF 19 ニコラス・オタメンディ
MF 5 レアンドロ・パレデス
MF 11 アンヘル・ディ・マリア
MF 14 エセキエル・パラシオス
MF 16 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 18 ギド・ロドリゲス
MF 21 バレンティン・カルボーニ
FW 9 フリアン・アルバレス
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
スカローニリオネル
[エクアドル]
先発
GK 22 アレクサンダー・ドミンゲス・カラバリ
DF 2 フェリックス トーレス カイセド
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 6 ウィリアム・パチョ
DF 17 アンヘロ プレシアード
MF 8 カルロス・グルエソ
MF 10 レイ パエス
MF 16 ジェレミー・サルミエント
MF 21 アラン フランコ
MF 23 モイセス・カイセド
FW 13 エネル バレンシア
控え
GK 1 エルナン ガリンデス
GK 12 ウェリントン モイゼス ラミレス
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 7 L. Loor
DF 24 ホセ ウルタド
DF 25 ジャクソン ポロソ
DF 26 A. Micolta
MF 5 ホゼ チフエンテス
MF 9 ジョン イボア
MF 14 アラン ミンダ
MF 15 アンヘル・メナ
MF 18 フリオ オルティス
MF 20 J. Corozo
FW 11 ケビン ロドリゲス
FW 19 ヨルディ カイセド
監督
フェリックス サンチェス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります