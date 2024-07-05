[7.5 コパ・アメリカ2024準々決勝](NRGスタジアム)

※10:00開始

<出場メンバー>

[アルゼンチン]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 3 ニコラス タギアフィコ

DF 13 クリスティアン・ロメロ

DF 25 リサンドロ・マルティネス

DF 26 ナウエル・モリーナ

MF 7 ロドリゴ・デ・パウル

MF 15 ニコラス・ゴンサレス

MF 20 アレクシス・マック・アリスター

MF 24 エンソ・フェルナンデス

FW 10 リオネル・メッシ

FW 22 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 1 フランコ アルマニ

GK 12 ヘロニモ・ルジ

DF 2 ルーカス・マルティネス・クアルタ

DF 4 ゴンサロ・モンティエル

DF 6 ヘルマン・ペッセージャ

DF 8 マルコス・アクーニャ

DF 19 ニコラス・オタメンディ

MF 5 レアンドロ・パレデス

MF 11 アンヘル・ディ・マリア

MF 14 エセキエル・パラシオス

MF 16 ジオバニ・ロ・チェルソ

MF 18 ギド・ロドリゲス

MF 21 バレンティン・カルボーニ

FW 9 フリアン・アルバレス

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

スカローニリオネル

[エクアドル]

先発

GK 22 アレクサンダー・ドミンゲス・カラバリ

DF 2 フェリックス トーレス カイセド

DF 3 ピエロ・インカピエ

DF 6 ウィリアム・パチョ

DF 17 アンヘロ プレシアード

MF 8 カルロス・グルエソ

MF 10 レイ パエス

MF 16 ジェレミー・サルミエント

MF 21 アラン フランコ

MF 23 モイセス・カイセド

FW 13 エネル バレンシア

控え

GK 1 エルナン ガリンデス

GK 12 ウェリントン モイゼス ラミレス

DF 4 ジョエル オルドニェス

DF 7 L. Loor

DF 24 ホセ ウルタド

DF 25 ジャクソン ポロソ

DF 26 A. Micolta

MF 5 ホゼ チフエンテス

MF 9 ジョン イボア

MF 14 アラン ミンダ

MF 15 アンヘル・メナ

MF 18 フリオ オルティス

MF 20 J. Corozo

FW 11 ケビン ロドリゲス

FW 19 ヨルディ カイセド

監督

フェリックス サンチェス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります