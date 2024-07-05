²Æ¤ÎÊä¶¯¤ÇÌÀ¸À¡£¡ÖCB¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¡×¡£ÃÎÇ°¤Î¥Ü¥é¥ó¥Áµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚµÈ²¬½¡½ÅFD¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Û
¡Ö¾ï¾¡·³ÃÄÉü³è¡×¤ò·Ç¤²¡¢º£µ¨¤«¤é¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¿·ÂÎÀ©¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡£¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç21»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ11¾¡£µÊ¬£µÇÔ¤Î¾¡ÅÀ38¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î19Àá»þÅÀ¤Ç¤ÏÆ±37¤Ç¡¢¼ó°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë£²¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á£²Àï¤Ç¾¡ÅÀ1¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤Ó£µ¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯²½ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÈ²¬½¡½Å¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊFD¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ê2016Ç¯°ÊÍè¤Î¡Ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤³¤«¤é¸åÈ¾Àï¤ò¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£µ¨Á°È¾¤Ï¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²°Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ò´Þ¤á¤Æ¤Þ¤º¤Þ¤º¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£´ÆÆÄ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¹¶·âÌÌ¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿ºÝ¡¢¹¶·â¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¡ÊÎëÌÚ¡ËÍ¥Ëá°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¤âÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¶¯¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢£²¿ÍÌÜ¡¢£³¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ËÊø¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡££²ÎóÌÜ¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥Ëá£±¿Í¤À¤±¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÌ¤´°À®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁíÆÀÅÀ34¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Á°È¾Àï¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¡Ê£³¡Ý£³¡Ë¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¤Ê¤É¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂêÅÀ¡£Áí¼ºÅÀ25¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ¤¶¤¹¤¦¤¨¤Ç¤ÏÂ¿¤¹¤®¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ïº£¸å½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸½¾ì¤È¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÈ²¬FD¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤òÁí³ç¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£µ¨Á°È¾¤Î¼¯Åç¤Ï¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢¹ËÅÏ¤ê¾õÂÖ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¼éÈ÷¿Ø¤Ï¼êÇö´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤È´ØÀî°êËü¤¬½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¡¢£³¿ÍÌÜ¤ÎÄÅµ×°æ²ÂÍ´¤Ï¤Û¤Ü¥Ù¥ó¥Á³°¡£¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ïº´Ìî³¤½®¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¥É¥¤¥Ä£±Éô¡¦¥Þ¥¤¥ó¥Ä°ÜÀÒ¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤³¤ÎÂÐ½èË¡¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÂ´¿·¿Í¡¦Ç»Ìî¸ø¿Í¤ÎÀ®Ä¹¡¢°ÂÀ¾¹¬µ±¤Î¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê³èÌö¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¿Íºà¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¡£º´Ìî¤¬È´¤±¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¿Ø¤Ë¤·¤Æ¤â¥Æ¥³Æþ¤ì¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏµÈ²¬FD¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¡Öºòµ¨½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾»»Ò¸»¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤ä¹À¥Î¦ÅÍ¡Ê¿À¸Í¡Ë¤¬°ÜÀÒ¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤â·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Øº£¡¢¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ë¤â½¢Ç¤Á°¤«¤éÅÁ¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥è¥·¥×¡¦¥Á¥ã¥ë¥·¥Ã¥Á¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¡¢·ÀÌóÄù·ë¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬£³·î¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁª¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤ËÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¶â¤òÌµÂÌ¸¯¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬À¤Ê¥³¥¹¥È¤ÇÀï¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¿¢ÅÄ¤â´ØÀî¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²Æ¤Ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤ÊÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÈ²¬FD¤Ï£··î°Ê¹ß¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î19Àá»þÅÀ¤Ç¤ÏÆ±37¤Ç¡¢¼ó°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë£²¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á£²Àï¤Ç¾¡ÅÀ1¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤Ó£µ¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯²½ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÈ²¬½¡½Å¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊFD¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ê2016Ç¯°ÊÍè¤Î¡Ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤³¤«¤é¸åÈ¾Àï¤ò¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¹¶·âÌÌ¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿ºÝ¡¢¹¶·â¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¡ÊÎëÌÚ¡ËÍ¥Ëá°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¤âÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¶¯¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢£²¿ÍÌÜ¡¢£³¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ËÊø¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡££²ÎóÌÜ¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥Ëá£±¿Í¤À¤±¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÌ¤´°À®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁíÆÀÅÀ34¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Á°È¾Àï¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¡Ê£³¡Ý£³¡Ë¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¤Ê¤É¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂêÅÀ¡£Áí¼ºÅÀ25¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ¤¶¤¹¤¦¤¨¤Ç¤ÏÂ¿¤¹¤®¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ïº£¸å½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸½¾ì¤È¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÈ²¬FD¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤òÁí³ç¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£µ¨Á°È¾¤Î¼¯Åç¤Ï¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢¹ËÅÏ¤ê¾õÂÖ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¼éÈ÷¿Ø¤Ï¼êÇö´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤È´ØÀî°êËü¤¬½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¡¢£³¿ÍÌÜ¤ÎÄÅµ×°æ²ÂÍ´¤Ï¤Û¤Ü¥Ù¥ó¥Á³°¡£¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ïº´Ìî³¤½®¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¥É¥¤¥Ä£±Éô¡¦¥Þ¥¤¥ó¥Ä°ÜÀÒ¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤³¤ÎÂÐ½èË¡¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÂ´¿·¿Í¡¦Ç»Ìî¸ø¿Í¤ÎÀ®Ä¹¡¢°ÂÀ¾¹¬µ±¤Î¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê³èÌö¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¿Íºà¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¡£º´Ìî¤¬È´¤±¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¿Ø¤Ë¤·¤Æ¤â¥Æ¥³Æþ¤ì¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏµÈ²¬FD¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¡Öºòµ¨½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾»»Ò¸»¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤ä¹À¥Î¦ÅÍ¡Ê¿À¸Í¡Ë¤¬°ÜÀÒ¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤â·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Øº£¡¢¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ë¤â½¢Ç¤Á°¤«¤éÅÁ¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥è¥·¥×¡¦¥Á¥ã¥ë¥·¥Ã¥Á¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¡¢·ÀÌóÄù·ë¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬£³·î¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁª¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤ËÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¶â¤òÌµÂÌ¸¯¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬À¤Ê¥³¥¹¥È¤ÇÀï¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¿¢ÅÄ¤â´ØÀî¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²Æ¤Ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤ÊÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÈ²¬FD¤Ï£··î°Ê¹ß¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£