日向坂46「J-WAVE INSPIRE TOKYO 2024」初出演決定 都市型カルチャーフェスでライブパフォーマンス
【モデルプレス＝2024/07/05】ラジオ局J-WAVE（81.3FM）が13〜15日の3日間にわたって、国立代々木競技場 第一体育館と代々木公園イベント広場・ケヤキ並木で開催する都市型カルチャーフェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music & Market- supported by TimeTree」（以下、J-WAVE INSPIRE TOKYO 2024）。代々木第一体育館【LIVE FIELD】のライブアクトの13日公演に、日向坂46が初出演することが決定した。
【写真】日向坂46、ミニ丈衣装で美脚披露
今年は、各日テーマを分けて、代々木第一体育館【LIVE FIELD】でライブを実施。J-WAVEで番組ナビゲーターを務める佐々木久美（「LOGISTEED RADIONOMICS」毎週金曜22：30〜23：00）と小坂菜緒（「SONYSONPO QUEST FOR THE FUTURE」毎週金曜24：00〜24：30）が所属するグループ、日向坂46が「J-WAVE INSPIRE TOKYO」に初出演する。
日向坂46のメンバー全員が揃う、関東エリアでは久しぶりとなるフェスでのパフォーマンスに期待が高まる。
代々木第一体育館【LIVE FIELD】で開催するライブステージ・チケットの先着先行を受付中。また、SOLD OUTとなっていた最終日7月15日（月・祝）に関して、一部ステージ演出の見えづらい「注釈付き指定席」を販売している。（modelpress編集部）
開催日時：2024年7月13日（土）、7月14日（日）、7月15日（月・祝）
・MARKET FIELD
開場／開演：OPEN 11時／END 20時（予定）
会場：代々木公園イベント広場・ケヤキ並木
・LIVE FIELD
13日 OPEN 14時／START 15時（20時頃終演予定）
14日 OPEN 14時／START 15時（21時頃終演予定）
15日 OPEN 15時30分／START 16時30分（19時頃終演予定）
会場：国立代々木競技場 第一体育館
出演者：
7月13日（土）：OWV、超特急、BOYNEXTDOOR、NOA、日向坂46＜全5組＞
7月14日（日）：三浦大知、今市隆二、羊文学、Chilli Beans.、水曜日のカンパネラ、Nulbarich＜全6組＞
7月15日（月・祝）：BE:FIRST、UVERworld＜全2組＞
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◆日向坂46「J-WAVE INSPIRE TOKYO 2024」初出演決定
今年は、各日テーマを分けて、代々木第一体育館【LIVE FIELD】でライブを実施。J-WAVEで番組ナビゲーターを務める佐々木久美（「LOGISTEED RADIONOMICS」毎週金曜22：30〜23：00）と小坂菜緒（「SONYSONPO QUEST FOR THE FUTURE」毎週金曜24：00〜24：30）が所属するグループ、日向坂46が「J-WAVE INSPIRE TOKYO」に初出演する。
日向坂46のメンバー全員が揃う、関東エリアでは久しぶりとなるフェスでのパフォーマンスに期待が高まる。
代々木第一体育館【LIVE FIELD】で開催するライブステージ・チケットの先着先行を受付中。また、SOLD OUTとなっていた最終日7月15日（月・祝）に関して、一部ステージ演出の見えづらい「注釈付き指定席」を販売している。（modelpress編集部）
◆「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music ＆ Market-supported by TimeTree」公演概要
開催日時：2024年7月13日（土）、7月14日（日）、7月15日（月・祝）
・MARKET FIELD
開場／開演：OPEN 11時／END 20時（予定）
会場：代々木公園イベント広場・ケヤキ並木
・LIVE FIELD
13日 OPEN 14時／START 15時（20時頃終演予定）
14日 OPEN 14時／START 15時（21時頃終演予定）
15日 OPEN 15時30分／START 16時30分（19時頃終演予定）
会場：国立代々木競技場 第一体育館
出演者：
7月13日（土）：OWV、超特急、BOYNEXTDOOR、NOA、日向坂46＜全5組＞
7月14日（日）：三浦大知、今市隆二、羊文学、Chilli Beans.、水曜日のカンパネラ、Nulbarich＜全6組＞
7月15日（月・祝）：BE:FIRST、UVERworld＜全2組＞
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