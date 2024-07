立体音響技術を採用！VISON「月の神さまと不思議なまつり」

VISONナイトウォーク製作委員会は、「VISON」初の体験型イルミネーション「月の神さまと不思議なまつり」を2024年7月20日(土)から開催します。

VISON「月の神さまと不思議なまつり」

主催 :VISONナイトウォーク製作委員会

開催場所 :VISON(三重県多気郡多気町ヴィソン672-1)

開催期間 :2024年7月20日(土)〜(1年間の期間限定)

営業時間 :18:30〜22:30(最終受付 22:00)

※月見のレストランのフードは20:30 LO、

ドリンクは21:30 LO

※メンテナンスのためお休みする場合があります。

※雨天決行。

荒天の場合一部コンテンツを

休止する場合があります。

公式サイト :

https://vison-light-up.jp/

「月の神さまと不思議なまつり」は「新しい月見」をテーマに、月の世界に迷い込んだような約90分のイルミネーションとデジタルアートを体験できるイベントで、月にちなんだオリジナルフードやスイーツ、ドリンクも楽しめます。

広大な敷地を利用し、夜空と光の幻想的な空間に多数のフォトスポットも設置。

光の演出と連動する最新の立体音響技術を採用した空間は、現実世界に別世界の音が混ざるような新感覚を味わえます。

開催に先駆け、7月3日から全国のローチケでチケットを販売中です。

【3つの「すごい」を体験できるイルミネーション】

広大な「VISON」の敷地を活用した本イベントは、8種類のイルミネーションとデジタルアートに加え、光の演出と連動する最新の立体音響技術を採用しています。

■すごい(1):「月占い」と「イルミネーション」が連動

受付で行うスマートフォンを使った「月占い」で誕生日の月相・月相色・一言占いを知り、自分の月相色と同じ色のチケットを購入。

所定のスポットでチケットをかざすと、イルミネーションが来場者の月相色に変化します。

チケットの色とイルミネーションの色が連動する演出を体験できます。

■すごい(2):勾玉で発動する特別な光と音の演出

特別アイテムの「月の勾玉」(オプション)を身に着けると、勾玉に反応するポイントでは、空間が自分の月相色に合わせてスペシャル演出が発動します。

※仕様が変更になる場合があります

■すごい(3):最新の立体音響が生む圧巻の臨場感

最新の立体音響技術を導入。

光と音が連動することで、見えないものがまるでそこにあるかのような、非日常な体験を楽しめます。

この場でしか味わえない臨場感の共有で、参加者同士の距離もぐっと縮まります!

<コンテンツの一部紹介>

(1)200本のライティングバーとムービングライトによる「光の森」&「光のやぐら」

光の森を歩くような体験の中、無数の動く光柱が形成するやぐらが出現。

(2)自然を活用した「月の神さまの隠れ家」

森と池を活用したデジタルアート。

「月の神さま」の住処を思わせる壮大で幻想的な世界を体験。

【たくさんの夜店や月見スイーツ、フォトスポットを楽しむ「月夜市」&「月の庭」】

「月夜市」では射的や紐ひきなどの夜店アトラクションやオリジナルグッズ、月をテーマにした屋台スイーツが登場!世界的なパティシエ・辻口博啓氏監修のパティスリー「Confiture H」がオリジナルスイーツ「月見ノスイーツ」を用意。

「月見パフェ」や三日月形のチョコバナナなど、ここでしか味わえない特別な月見スイーツが勢ぞろいです!SNSに思わず投稿したくなる一枚が撮影できるフォスポットもあります。

「Confiture H」による「月見ノスイーツ」/「月見パフェ抹茶」

「Confiture H」による「月見ノスイーツ」/三日月形の「フローズンピンクチョコバナナ」

「月夜市」の外観イメージ

「月夜市」の内観イメージ

<オリジナルグッズ>

アーティスト・前田麦氏がデザインした月相色に合わせたオリジナルキャラクター(8種類の動物)をプリントしたTシャツ、トートバッグ、手ぬぐいなどのオリジナルグッズを販売します。

オリジナルグッズ/Tシャツ

オリジナルグッズ/リフレクターキーホルダー

オリジナルグッズ/扇子

前田麦 Baku Maeda

札幌出身・在住。

イラストレーションをベースとして、平面、立体を問わず様々なアプローチで作品を製作。

近年では、リボンを使ったアート、「Ribbonesia(リボネシア)」、スタンプコラージュ 「STAMP BY ME(スタンプ・バイ・ミー)」、イラストレーションキャラクター「EYE OF FIRE(アイオブファイヤー)」などを発表。

Instagram:@bakumae

【「月」がテーマのオリジナルフード、8色のドリンク】

月と夜空をイメージした「月見のレストラン」では月をテーマにしたオリジナルフードを用意。

ドリンクは月相色の8色から選べるオリジナルドリンクで、カクテル8種、モクテル8種の計16種類から選べます。

「月見のレストラン」の内観イメージ

フードはサーモンまたはローストポークがメインの2種類

8色のカクテルは月相と月相色をイメージ。

後列左端の青色のドリンクは「新月の日本酒カクテル」

8色のモクテルは月相と月相色をイメージ。

後列左端の青色のドリンクは「新月のレモンクリームソーダ」

【事前販売チケットを全国のローチケで7月3日から発売】

種別:(1)イルミネーションチケット(来場月指定券)

事前販売料金(税込み)大人 :1,800円

事前販売料金(税込み)子ども:1,200円

種別:(2)月の勾玉付イルミネーションチケット

(日付指定券/月夜市で使用できるコイン1枚付き)*数量限定

事前販売料金(税込み)大人 :4,900円

事前販売料金(税込み)子ども:4,500円

種別:(3)月見のレストラン食事付イルミネーションチケット(日付指定券)

*数量限定

事前販売料金(税込み)大人 :5,600円

事前販売料金(税込み)子ども:5,000円

※(1)のみ事前販売と当日販売で金額は異なります。

※(3)は事前販売限定チケットとなります。

※子ども料金:中学生以下、乳幼児無料

