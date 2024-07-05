ÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç¼¨ÈÄÏÈ³°¤ËÅ½¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¿Í¸õÊä¡¢£²£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤áÅÔ¤Ê¤ÉÄóÁÊ
¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÏÈ¤¬ÉÔÂ¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÏÈ³°¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¿·¿Í¸õÊä¤¬¡¢ÅÔ¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢·×Ìó£²£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÄóÁÊ¤Ï£³ÆüÉÕ¡£
¡¡ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î£µ£¶¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¤¬¡¢ÅÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï£´£¸¿ÍÊ¬¤Î·Ç¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤·¤«ÍÑ°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´£¹ÈÖÌÜ°Ê¹ß¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÇÛÉÛ¤·¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÏÈ³°¤Ë¥Æ¡¼¥×¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÅÔÁª´É¤Ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÁýÀß¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°·¤¤¤¬ÉÔÊ¿Åù¤Ç¡¢ÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÅÔÁª´É¤Ï¡ÖÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£