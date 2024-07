いよいよ日本での放送・配信が本日深夜に迫ったTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』。本PV第2弾『極悪ヴィランパーティーPV』が公開された。TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DCコミックス原作の人気IP『スーサイド・スクワッド』を、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズなどを手掛けるワーナー ブラザース ジャパンが日本発の完全新作オリジナルアニメーションとしてプロデュースした作品。

ハーレイ・クインやジョーカー、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークといったお馴染みのヴィラン(悪党)たちが、異世界を舞台に冒険ならぬ「 ”暴” 険」を繰り広げる!公開されたPVでは、初公開となる敵側ヴィランとのアクションシーンが見られる。ISEKAIで大暴れするヴィラン達を堪能して、今宵の放送に臨もうではないか。Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC