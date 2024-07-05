【FURFUR】ノスタルジアを感じさせる2024年秋コレクションを公開♪
レディースブランド｢FURFUR(ファーファー)｣は2024年7月4日(木)12:00(正午)より、2024年秋コレクションをオフィシャルオンラインストア、ECデパートメントストア｢USAGI ONLINE(ウサギオンライン)｣にて公開、同時に商品の先行予約も開始いたします。コケティッシュなディテールにミリタリー、ワークテイストを組み合わせ、ノスタルジアを楽しめる2024年秋コレクションです。
2024年秋コレクション
都会的なアイテムにノスタルジアをあしらい、甘くてはかない記憶を呼び覚ます2024秋コレクション。
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【FURFUR】LOOK
Cardigan/価格:17,600円(税込)
Camisole/価格:12,100円(税込)
Pants/価格:26,400円(税込)
Pierced earrings/価格:6,930円(税込)
Shoes/価格:25,300円(税込)
Jacket/価格:27,500円(税込)
Vest/価格:27,600円(税込)
Bratop/価格:6,600円(税込)
Skirt/価格:18,700円(税込)
Socks/価格:1,870円(税込)
Boots/価格:38,500円(税込)
Blouse/価格:18,700円(税込)
Pants/価格:23,100円(税込)
Hat/価格:6,600円(税込)
Bag/価格:9,900円(税込)
Key charm/価格:5,940円(税込)
Blouson/価格:28,600円(税込)
Tank top/価格:11,550円(税込)
Pants/価格:20,900円(税込)
Shoes/価格:25,300円(税込)
Cardigan/価格:24,200円(税込)
Pants/価格:19,800円(税込)
Glasses/価格:5,940円(税込)
Socks/価格:1,870円(税込)
Boots/価格:38,500円(税込)
Shirt/価格:19,800円(税込)
Cardigan/価格:18,700円(税込)
Dress/価格:9,900円(税込)
Pants/価格:28,600円(税込)
Necklace/価格:7,700円(税込)
Shoes/価格:25,300円(税込)
Cardigan/価格:18,700円(税込)
Skirt/価格:19,800円(税込)
Bag/価格:14,300円(税込)
Socks/価格:1,870円(税込)
Dress/価格:23,100円(税込)
Barrette/価格:4,400円(税込)
Boots/価格:38,500円(税込)
Cardigan/価格:26,400円(税込)
Bustier/価格:16,500円(税込)
Skirt/価格:23,100円(税込)
Pierced earrings/価格:6,930円(税込)
Blouson/価格:29,700円(税込)
Knit/価格:14,300円(税込)
Skirt/価格:19,800円(税込)
Stole/価格:4,400円(税込)
Bustier/価格:12,100円(税込)
Knit/価格:10,450円(税込)
Skirt/価格:19,800円(税込)
Knit cap/価格:5,500円(税込)
Pierced earrings/価格:6,930円(税込)
Boots/価格:41,800円(税込)
Blouson/価格:27,500円(税込)
Pants/価格:9,900円(税込)
秋に着用したい新作アイテム
今回は｢FURFUR｣から展開される『2024 AUTUMN COLLECTION』について紹介しました。
かわいらしいフラワーモチーフのアイテムや、シックに着こなせるモノクロのアイテムまで、さまざまなジャンルのコーディネートが楽しめる秋コレクションは、どれもほしくなるかわいさ。
ぜひ、この機会にチェックしてみてくださいね。