【シンガポール】
小売売上高（5月）14:00
予想　N/A　前回　-2.7%（前月比)
予想　0.2%　前回　-1.2%（前年比)

【日本】
景気動向指数（速報値）（5月）14:00
予想　N/A　前回　110.9（景気先行指数)　
予想　N/A　前回　115.2（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（5月）15:00
予想　0.2%　前回　-0.1%（前月比)
予想　-4.3%　前回　-3.9%（前年比)

ユーロ圏小売売上高（5月）18:00　
予想　0.1%　前回　-0.5%（前月比)
予想　0.2%　前回　0.0%（前年比)

【カナダ】
雇用統計（6月）21:30
予想　2.7万人　前回　2.67万人（雇用者数・前月比)
予想　6.4%　前回　6.2%（失業率)

Ivey購買部協会指数（6月）23:00
予想　N/A　前回　52.0（Ivey購買部協会指数)

【米国】
雇用統計（6月）21:30
予想　19.0万人　前回　27.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.0%　前回　4.0%（失業率)　
予想　0.3%　前回　0.4%（平均時給・前月比)
予想　3.9%　前回　4.1%（平均時給・前年比)

※予定は変更することがあります