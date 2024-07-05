【シンガポール】

小売売上高（5月）14:00

予想 N/A 前回 -2.7%（前月比)

予想 0.2% 前回 -1.2%（前年比)



【日本】

景気動向指数（速報値）（5月）14:00

予想 N/A 前回 110.9（景気先行指数)

予想 N/A 前回 115.2（景気一致指数)



【ユーロ圏】

ドイツ鉱工業生産指数（5月）15:00

予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)

予想 -4.3% 前回 -3.9%（前年比)



ユーロ圏小売売上高（5月）18:00

予想 0.1% 前回 -0.5%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.0%（前年比)



【カナダ】

雇用統計（6月）21:30

予想 2.7万人 前回 2.67万人（雇用者数・前月比)

予想 6.4% 前回 6.2%（失業率)



Ivey購買部協会指数（6月）23:00

予想 N/A 前回 52.0（Ivey購買部協会指数)



【米国】

雇用統計（6月）21:30

予想 19.0万人 前回 27.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.0% 前回 4.0%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)

予想 3.9% 前回 4.1%（平均時給・前年比)



※予定は変更することがあります

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