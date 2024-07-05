本日の予定【経済指標】
【シンガポール】
小売売上高（5月）14:00
予想 N/A 前回 -2.7%（前月比)
予想 0.2% 前回 -1.2%（前年比)
【日本】
景気動向指数（速報値）（5月）14:00
予想 N/A 前回 110.9（景気先行指数)
予想 N/A 前回 115.2（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（5月）15:00
予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)
予想 -4.3% 前回 -3.9%（前年比)
ユーロ圏小売売上高（5月）18:00
予想 0.1% 前回 -0.5%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.0%（前年比)
【カナダ】
雇用統計（6月）21:30
予想 2.7万人 前回 2.67万人（雇用者数・前月比)
予想 6.4% 前回 6.2%（失業率)
Ivey購買部協会指数（6月）23:00
予想 N/A 前回 52.0（Ivey購買部協会指数)
【米国】
雇用統計（6月）21:30
予想 19.0万人 前回 27.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.0% 前回 4.0%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)
予想 3.9% 前回 4.1%（平均時給・前年比)
※予定は変更することがあります
小売売上高（5月）14:00
予想 N/A 前回 -2.7%（前月比)
予想 0.2% 前回 -1.2%（前年比)
【日本】
景気動向指数（速報値）（5月）14:00
予想 N/A 前回 110.9（景気先行指数)
予想 N/A 前回 115.2（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（5月）15:00
予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)
予想 -4.3% 前回 -3.9%（前年比)
ユーロ圏小売売上高（5月）18:00
予想 0.1% 前回 -0.5%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.0%（前年比)
【カナダ】
雇用統計（6月）21:30
予想 2.7万人 前回 2.67万人（雇用者数・前月比)
予想 6.4% 前回 6.2%（失業率)
Ivey購買部協会指数（6月）23:00
予想 N/A 前回 52.0（Ivey購買部協会指数)
【米国】
雇用統計（6月）21:30
予想 19.0万人 前回 27.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.0% 前回 4.0%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)
予想 3.9% 前回 4.1%（平均時給・前年比)
※予定は変更することがあります