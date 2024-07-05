　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の4万910円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41434.01円　　ボリンジャーバンド3σ
40910.00円　　5日夜間取引終値
40677.21円　　ボリンジャーバンド2σ
40436.00円　　5日移動平均
39920.40円　　ボリンジャーバンド1σ
39825.00円　　一目均衡表・転換線
39450.00円　　一目均衡表・基準線
39163.60円　　25日移動平均
38994.27円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38406.80円　　ボリンジャーバンド-1σ
38392.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37649.99円　　ボリンジャーバンド2σ
36893.19円　　ボリンジャーバンド3σ
36113.70円　　200日移動平均
253.36円　　4日日経平均株価現物終値


株探ニュース