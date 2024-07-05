日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の4万910円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41434.01円 ボリンジャーバンド3σ
40910.00円 5日夜間取引終値
40677.21円 ボリンジャーバンド2σ
40436.00円 5日移動平均
39920.40円 ボリンジャーバンド1σ
39825.00円 一目均衡表・転換線
39450.00円 一目均衡表・基準線
39163.60円 25日移動平均
38994.27円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38406.80円 ボリンジャーバンド-1σ
38392.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37649.99円 ボリンジャーバンド2σ
36893.19円 ボリンジャーバンド3σ
36113.70円 200日移動平均
253.36円 4日日経平均株価現物終値
株探ニュース
41434.01円 ボリンジャーバンド3σ
40910.00円 5日夜間取引終値
40677.21円 ボリンジャーバンド2σ
40436.00円 5日移動平均
39920.40円 ボリンジャーバンド1σ
39825.00円 一目均衡表・転換線
39450.00円 一目均衡表・基準線
39163.60円 25日移動平均
38994.27円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38406.80円 ボリンジャーバンド-1σ
38392.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37649.99円 ボリンジャーバンド2σ
36893.19円 ボリンジャーバンド3σ
36113.70円 200日移動平均
253.36円 4日日経平均株価現物終値
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