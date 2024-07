X JAPANのYOSHIKIが4日、インスタグラムを更新。新幹線で眠るレアショットを公開した。

YOSHIKIは「Bullet Train in Japan. 日本、新幹線」と英語と日本語でつづり、新幹線で眠るシングルショットを披露した。

そして「Btw,I’ll see you soon at @yoshikichannelofficial .」と記し、“YOSHIKI CHANNEL”で会おうと呼びかけた。

この投稿に「新幹線に乗っているYOSHIKIさん、初めて見ました…貴重なpostありがとう」「えーー新幹線レアすぎます」「ゆっくり休んでね」「ベッドでゆっくり寝て欲しい」などのコメントが寄せられている。